兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

蘇格蘭阿伯丁一名33歲護理師10月帶著2名兒子要到泰國普吉島度假，然而三人登機前卡達航空地勤人員卻表示，13歲兒子護照上有貼紙殘膠，因此認定護照遭「損毀」，拒絕讓其登機，使她價值12萬台幣的家族旅遊險些泡湯。所以最後在旅行社的協助下，成功改搭另一個航班，並且沒有再遇過任何護照問題，因此她也懷疑是卡達航空蓄意找碴。

根據Tivy-Side Advertiser報導，33歲護理師梅根・羅（Meghan Law）10月8日原定與2名兒子搭乘卡達航空班機從愛丁堡飛往泰國普吉島度假，怎知卻在機場遭到航空公司刁難，並以護照毀損為由拒絕讓她的兒子登機。

梅根表示，與兒子規劃了這趟為期2周、價值3000英鎊（約新台幣12萬元）的家庭旅遊，並且透過途易旅遊（TUI）代訂。然而抵達機場報到時，卻遇到困難。

她回憶道，「我們在那裡站了20分鐘，我才詢問發生什麼事。接著他們告訴我，我兒子的護照有損毀，我們無法成行。我非常震驚。」當時卡達航空的地勤人員聲稱，13歲兒子亞歷克斯・道森的護照上有貼紙的殘膠，屬於護照毀損。

梅根強調，這個殘膠並非位於照片頁面，護照也沒有任何撕裂或破損，兒子過去更曾使用同一本護照順利出入境十多次。

航空公司工作人員起初要求梅根前往格拉斯哥機場申請緊急護照，但擔心家庭旅遊泡湯的她立即聯繫途易旅遊尋求協助。

途易旅遊隨即檢視護照照片，並確認「沒有問題」，隨即為這家人重新預訂阿聯酋航空從格拉斯哥飛往泰國的班機。梅根慶幸地說，「如果我沒有透過旅行社代訂，我們根本無法成行。當天的單程機票要價2800英鎊（約新台幣11萬元），我絕對負擔不起。」

諷刺的是，這家人最終順利享受假期，期間多次使用同一本「問題護照」搭乘不同航空公司班機，完全沒有遭遇任何阻礙。因此梅根懷疑，卡達航空當天可能超賣機位，所以蓄意「尋找任何藉口」拒絕乘客登機。

這起事件讓梅根對卡達航空留下惡劣印象。她批評，「這毀了我們旅程的開始。我從未在任何其他機場遇過這種經驗，他們沒有展現任何善意或同情心。我認為應該給予賠償。」她表示，將永遠不會再搭乘卡達航空，並提醒其他旅客務必仔細檢查證件，無論瑕疵多麼輕微。