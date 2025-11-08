　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

▲▼ 12萬泰國行程險泡湯 英媽控卡達航空找藉口拒載客 。（圖／翻攝自The Thaiger）

▲梅根一家在旅行社的協助下，順利完成旅程 。（圖／翻攝自The Thaiger，下同）

記者王佩翊／編譯

蘇格蘭阿伯丁一名33歲護理師10月帶著2名兒子要到泰國普吉島度假，然而三人登機前卡達航空地勤人員卻表示，13歲兒子護照上有貼紙殘膠，因此認定護照遭「損毀」，拒絕讓其登機，使她價值12萬台幣的家族旅遊險些泡湯。所以最後在旅行社的協助下，成功改搭另一個航班，並且沒有再遇過任何護照問題，因此她也懷疑是卡達航空蓄意找碴。

根據Tivy-Side Advertiser報導，33歲護理師梅根・羅（Meghan Law）10月8日原定與2名兒子搭乘卡達航空班機從愛丁堡飛往泰國普吉島度假，怎知卻在機場遭到航空公司刁難，並以護照毀損為由拒絕讓她的兒子登機。

梅根表示，與兒子規劃了這趟為期2周、價值3000英鎊（約新台幣12萬元）的家庭旅遊，並且透過途易旅遊（TUI）代訂。然而抵達機場報到時，卻遇到困難。

她回憶道，「我們在那裡站了20分鐘，我才詢問發生什麼事。接著他們告訴我，我兒子的護照有損毀，我們無法成行。我非常震驚。」當時卡達航空的地勤人員聲稱，13歲兒子亞歷克斯・道森的護照上有貼紙的殘膠，屬於護照毀損。

梅根強調，這個殘膠並非位於照片頁面，護照也沒有任何撕裂或破損，兒子過去更曾使用同一本護照順利出入境十多次。

▲▼ 12萬泰國行程險泡湯 英媽控卡達航空找藉口拒載客 。（圖／翻攝自The Thaiger）

航空公司工作人員起初要求梅根前往格拉斯哥機場申請緊急護照，但擔心家庭旅遊泡湯的她立即聯繫途易旅遊尋求協助。

途易旅遊隨即檢視護照照片，並確認「沒有問題」，隨即為這家人重新預訂阿聯酋航空從格拉斯哥飛往泰國的班機。梅根慶幸地說，「如果我沒有透過旅行社代訂，我們根本無法成行。當天的單程機票要價2800英鎊（約新台幣11萬元），我絕對負擔不起。」

諷刺的是，這家人最終順利享受假期，期間多次使用同一本「問題護照」搭乘不同航空公司班機，完全沒有遭遇任何阻礙。因此梅根懷疑，卡達航空當天可能超賣機位，所以蓄意「尋找任何藉口」拒絕乘客登機。

這起事件讓梅根對卡達航空留下惡劣印象。她批評，「這毀了我們旅程的開始。我從未在任何其他機場遇過這種經驗，他們沒有展現任何善意或同情心。我認為應該給予賠償。」她表示，將永遠不會再搭乘卡達航空，並提醒其他旅客務必仔細檢查證件，無論瑕疵多麼輕微。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝
幕後／鏡週刊猛攻黃國昌　柯文哲擔心「別過度自信步我後塵」
快訊／14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！　鳳凰最新路徑曝
爆休息室違規！　黑豹旗陽明領先遭沒收比賽
女大生慘遭壽星硬上！　5男同學圍觀不救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

巨大棕熊襲擊北海道牧場！追車「一拳打凹引擎蓋」　員工倒車逃命

13億密碼、20億電子郵件外洩！　資安專家警告：舊資料仍可致命

泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

川普開綠燈！　豁免匈牙利1年「買俄油免受制裁」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

巨大棕熊襲擊北海道牧場！追車「一拳打凹引擎蓋」　員工倒車逃命

13億密碼、20億電子郵件外洩！　資安專家警告：舊資料仍可致命

泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

川普開綠燈！　豁免匈牙利1年「買俄油免受制裁」

「排球中年」平野惠一玩瘋感謝祭　兄弟虧：行走的遊戲規則！

慰靈白恐受難者　鄭麗文：不需為政治信仰犧牲「是我們的底線」

宋芸樺嗨喊「我老公萊恩葛斯林」！　瞄到林柏宏…嚇壞急改口：我老公在這

康橋單車環島重傷！彰基搶救奇蹟康復　家屬學校合捐救護車

成大首屆成機論壇登場　五大產業領袖回校分享半導體與機器人新趨勢

視察桃機邊境檢疫措施　卓榮泰：「零信任、零容忍」守護台灣淨土

搭機躲廁所狂吸電子菸！27歲白目女下機被逮　這下慘了

對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

收購東森電視爆內線交易！律師夫婦賺黑錢判刑　法官：破壞交易秩序

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

國際熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

即／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車停駛

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

巨大棕熊襲擊北海道牧場　一拳打凹引擎蓋

逼泰12歲少女下海　生母在台賣淫被逮

美股跌幅收斂　台積電ADR跌0.95％

高市早苗凌晨3時開會　致歉隨行人員

習近平罕見笑瞇眼照　陸網卻看不到

美國政府關門航班大亂　單日1000班次遭取消

謝侑芯命案反轉？家屬出手要真相！

校園清真寺禮拜爆炸　嫌犯「竟只有17歲」

女賊30秒順手偷包　受害者全家沒人發現

更多熱門

相關新聞

護理師「殺10病人」減輕工作量　判關到死

護理師「殺10病人」減輕工作量　判關到死

德國一名安寧療護護理師為減輕夜班工作負擔，竟對高齡病患注射過量嗎啡和肌肉鬆弛劑，導致10人死亡，還企圖謀殺另外27名病患，5日被判處無期徒刑。

超慘小三被當生孩工具人　生女兒再被逼打胎

超慘小三被當生孩工具人　生女兒再被逼打胎

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

機上沒素食　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」噎死

機上沒素食　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」噎死

關鍵字：

護照問題卡達航空家族旅遊蘇格蘭護理師

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面