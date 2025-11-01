　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輔導員偷拍少年洗澡！還逼全裸擺姿勢拍片　9人受害最小僅12歲

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲沈姓男子在兒少機構擔任輔導員，長年來對9人伸出狼爪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台東報導

一名沈姓男子擔任台東縣某私立兒少安置機構生活輔導員，8年來卻多次偷拍園生洗澡，還要求園生全裸依指示擺出姿勢供他拍照，受害者從12歲到19歲不等。全案經台東地院審理，法官依沈男犯以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪、對未滿14歲之男子為強制猥褻罪等19罪，合併處8年徒刑。可上訴。

判決指出，沈男在台東縣某兒少安置機構擔任生活輔導員，負責照護、管理機構內的男性園生，卻藉職便機逞慾，於2015年10月至2023年3月23日間，趁機構內少年全裸在浴室洗澡或打掃時，要求少年開門讓他觀看私處，還要其中3名少年擺出趴牆、坐在地上頭後仰坐地等姿勢，讓他用手機進行拍攝，沈又陸續偷拍多名少年在浴室、寢室全裸的性影像，共9名少年受害。

警方獲報後，於2023年3月23日前往沈男住處搜索，扣得沈男的手機、筆電、桌機，查獲這些性影像，將沈男依強制猥褻等罪起訴。沈男則坦承犯行，並和其中2名少年達成調解。

台東地院審理，法官認為案發時沈男已年過25歲，理應知曉是非，卻由照護人變為加害人，且犯罪時間橫跨多年，被害人眾多，情節重大，審酌沈犯後態度良好，目前以親戚看護、活動講習為業等情，依他犯以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪、對未滿14歲之男子為強制猥褻罪、強制猥褻罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪等19罪，各處3月到4年不等，總計44年1月，合併處8年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界
范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿淚：想過不開心也要留住婚
王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割
獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世　友人離開5分鐘⋯被急call
Energy不能來了！天團avantgardey找「兒童界2
2波水氣來襲　今晚起北台濕涼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

輔導員偷拍少年洗澡！還逼全裸擺姿勢拍片　9人受害最小僅12歲

阿北扶3米樹葡萄苗「反坐機車」核心超強畫面曝　最高可罷1萬8

屏東曳引車釀禍！5公尺鋼筋掉下來砸民宅　驚險畫面曝光

高雄佛教團體「馬路中間燒金紙」人行道停車　超扯畫面曝光

首次約會遭性侵2次求償20萬敗訴　「你若負責我可裝沒事」露餡

女童遭母親男友摸胸騷擾「胖老爹」喊冤：搔養誤碰　法官狠打臉

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

快訊／新北蘆洲微風運河驚傳女子溺水　拉起送醫宣告不治

台中阿姨紅燈鑽車縫過馬路「直撞休旅車」慘被KO　瞬間畫面曝

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

輔導員偷拍少年洗澡！還逼全裸擺姿勢拍片　9人受害最小僅12歲

阿北扶3米樹葡萄苗「反坐機車」核心超強畫面曝　最高可罷1萬8

屏東曳引車釀禍！5公尺鋼筋掉下來砸民宅　驚險畫面曝光

高雄佛教團體「馬路中間燒金紙」人行道停車　超扯畫面曝光

首次約會遭性侵2次求償20萬敗訴　「你若負責我可裝沒事」露餡

女童遭母親男友摸胸騷擾「胖老爹」喊冤：搔養誤碰　法官狠打臉

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

快訊／新北蘆洲微風運河驚傳女子溺水　拉起送醫宣告不治

台中阿姨紅燈鑽車縫過馬路「直撞休旅車」慘被KO　瞬間畫面曝

挺產業措施再+1　盧秀燕加碼飼料差額補助「每頭100元」

大膽建議湖人交易掉詹皇　前獨行俠後衛：沒他隊友打得更自由

〈在加納共和國離婚〉大穎宣佈來台開唱！　吃台灣1食物超驚豔

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

賴清德視導多場操演、新裝備成軍　對內展護台決心、對外護台海和平

最常見沈默殺手！糖尿病無聲息　醫曝「4大藥物整合時代」來臨

慶祝樂天奪冠！河智媛、禹洙漢排除萬難來台參加封王遊行

台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

社會熱門新聞

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

鳳梨座車遭開12槍！檢又查出2主謀

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

即／中和大貨車擦撞騎士　倒地送醫不治

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

調查官淪詐團取簿手正面曝　遭起訴停職當客服

人夫曖昧「萬華鄧紫棋」　小三賠10萬

新北瑞芳轎車停路邊飄臭味！　一具女屍躺車內

獨／高雄男孤獨死　陳屍家中發黑腐敗飄惡臭

特斯拉自撞1死2傷原因曝「時速破200」恐怖畫面曝

高雄知名燒肉店晚間火警！

快訊／基隆住宅今早火災　20人緊急疏散

被控在家喧嘩　她挨罰3千傻眼曝真相

更多熱門

相關新聞

從慢經濟走向永續力　台東縣府奪下亞太永續會展銀獎

從慢經濟走向永續力　台東縣府奪下亞太永續會展銀獎

由台灣永續能源研究基金會主辦的「2025亞太永續會展獎」日前公布得獎名單，台東縣政府以「台東永續概念店」榮獲「銀獎」肯定，展現台東在永續發展與創新策展上的成果與實踐力。縣府環保局副局長黃筱芬代表出席頒獎典禮，接受基金會董事長簡又新頒獎。

台澳消防聯手挑戰知本山域　實戰演練展現救援實力

台澳消防聯手挑戰知本山域　實戰演練展現救援實力

台東縣府攜手糖廠啟動國際志工英語導覽培訓

台東縣府攜手糖廠啟動國際志工英語導覽培訓

警徽閃耀人情味　初鹿警結合社區送暖同行

警徽閃耀人情味　初鹿警結合社區送暖同行

婦幼安全巡迴列車前進校園　大手牽小手一起守護校園安全

婦幼安全巡迴列車前進校園　大手牽小手一起守護校園安全

關鍵字：

性侵案台東兒童安置沈姓男子宣判

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面