輔導員偷拍少年洗澡！還逼全裸擺姿勢拍片　9人受害最小僅12歲

▲沈姓男子在兒少機構擔任輔導員，長年來對9人伸出狼爪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台東報導

一名沈姓男子擔任台東縣某私立兒少安置機構生活輔導員，8年來卻多次偷拍園生洗澡，還要求園生全裸依指示擺出姿勢供他拍照，受害者從12歲到19歲不等。全案經台東地院審理，法官依沈男犯以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪、對未滿14歲之男子為強制猥褻罪等19罪，合併處8年徒刑。可上訴。

判決指出，沈男在台東縣某兒少安置機構擔任生活輔導員，負責照護、管理機構內的男性園生，卻藉職便機逞慾，於2015年10月至2023年3月23日間，趁機構內少年全裸在浴室洗澡或打掃時，要求少年開門讓他觀看私處，還要其中3名少年擺出趴牆、坐在地上頭後仰坐地等姿勢，讓他用手機進行拍攝，沈又陸續偷拍多名少年在浴室、寢室全裸的性影像，共9名少年受害。

警方獲報後，於2023年3月23日前往沈男住處搜索，扣得沈男的手機、筆電、桌機，查獲這些性影像，將沈男依強制猥褻等罪起訴。沈男則坦承犯行，並和其中2名少年達成調解。

台東地院審理，法官認為案發時沈男已年過25歲，理應知曉是非，卻由照護人變為加害人，且犯罪時間橫跨多年，被害人眾多，情節重大，審酌沈犯後態度良好，目前以親戚看護、活動講習為業等情，依他犯以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪、對未滿14歲之男子為強制猥褻罪、強制猥褻罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪等19罪，各處3月到4年不等，總計44年1月，合併處8年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。