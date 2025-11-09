泥醉女上錯車！他傳訊問友「撿屍會被抓嗎」載走性侵　下場慘了

▲劉男撿屍挨告後，急忙和被害人兩度調解，遭判3年1月。(示意圖，取自圖庫pixabay)

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名劉姓男子將車暫停路邊時，見有名泥醉女子誤上自己的車，竟將錯就錯，將女子載到摩鐵性侵，事後被女子告上法院，劉男急忙拿出4萬元和女子調解，一審劉男遭判3年4月，劉男又拿出15萬和女子再和解1次，希望能獲緩刑，二審法官認為他態度良好，改判他3年1月徒刑。可上訴。

判決指出，劉男於2024年4月26日晚間8時40分許，將車停在高雄市新盛二街路邊，正好有名酒醉女子巧巧(化名)叫了白牌計程車，因意識不清誤上劉男的車。劉男見巧巧泥醉無法抗拒，竟起色心，傳訊問朋友「撿屍也會被抓嗎」，朋友回覆「當然」，要劉男趕緊送女子到派出所，然而劉男猶豫了快1小時，仍於21時29分將巧巧載去摩鐵，對她性侵得逞。

巧巧清醒後將劉男告上法院，劉男坦承犯行，並和巧巧以4萬元調解，希望法官能幫他減刑。案經高雄地院審理，法官認為，劉男明知道違法，還執意侵犯巧巧，根本視法律為無物，也不尊重他人的性自主權，沒有以刑法第59條情堪憫恕減刑的餘地，依劉男犯乘機性交罪，處3年4月徒刑。

另外劉男完事後，還拍攝巧巧熟睡的影像，傳給2位男性朋友的部分，雖涉犯無故竊錄他人非公開活動等罪，但因為巧巧撤回告訴，因而公訴不受理。

劉男覺得判太重，又上訴，表示他以4萬元調解後，又賠償了巧巧15萬，巧巧也願意給他緩刑，且他已深具悔意，無再犯之虞，願意再向公庫支付一定金額並接受法治教育，希望法官能給他緩刑。

二審法官審酌劉男犯後始終坦承犯行，且二度達成調解，犯後態度良好，審酌他身為管理員，月薪約2萬8千元等一切情狀，撤銷原判決，改判3年1月。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。