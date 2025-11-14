仙塔律師開庭「為何要請同業處理？」　林智群曝關鍵原因

▲仙塔律師因涉入靈骨塔詐欺案遭起訴，日前開庭時否認指控。（圖／翻攝自臉書／仙塔律師santa）

文／CTWANT

知名網紅律師李宜諪（仙塔律師Santa）因涉「鉅新匯」靈骨塔詐欺案，遭到台北地檢署起訴，檢方求刑一年。近日開庭李宜諪委託律師陪同，讓外界好奇她本身就是律師，為何還要找律師協助出庭？對此律師林智群表示非常正常，就像是「醫生也不可能幫自己開刀吧」。

律師林智群今日在臉書發文，表示李宜諪被起訴洩密的案子，也找了律師，「有網友可能會問，她自己就是律師，幹嘛找律師」。林智群解釋，律師處理別人的案件時能保持冷靜，但若碰到自己的官司，要保持情緒穩定反而很困難，所以尋求其他律師協助是很正常的事情，就像「醫生也不可能幫自己開刀」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群也舉例說，他曾有律師朋友買房時意外買到凶宅，最後請別的律師處理；他也遇過律師夫妻想離婚，找他協助處理；還有非訟律師的家人出車禍，也是找他來處理，「術業有專攻嘛，就像醫生也不可能幫自己開刀吧」。

根據檢方調查，李宜諪在協助詐團主嫌辯護期間，協助轉達陪偵訊息，讓詐團首腦吳芳儀將名下的財產變賣避免遭到扣押，最終檢方依洗錢、洩密等罪嫌起訴李宜諪等3名律師。不過，日前李宜諪在庭上否認指控，認為自己是行使正當的辯護權，「畢竟人在社會上總是難免會被誤會，會被告」。

延伸閱讀

▸ 80歲老婦「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓兒 律師嘆最後的道別：是愛也是絕望

▸ 紀卜心「拍影片打翻食物」遭轟浪費 反嗆網友：你看電視劇會這樣問？

▸ 原始連結