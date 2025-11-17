仙塔律師涉助詐團銷贓！違倫理送懲戒委員會　律師執照恐不保

▲外號「仙塔律師Santa」的網紅律師李宜諪，涉洩密給靈骨塔詐團並洗錢，被起訴求刑1年，移送律師懲戒委員會。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉嫌在幫靈骨塔詐騙集團主嫌辯護時，協助轉達主嫌指示，要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，阻礙檢警後續追查贓款，雖然李宜諪強調「事前完全不認識」詐團成員，台北地檢署8月20日依洗錢、洩密等罪起訴認定李宜諪、趙浩程、蔡沅諭3律師，各求刑1年、1年、6月。台北地檢署也依律師法之規定，將3人移送律師懲戒委員會。

北檢指揮警方偵辦女嫌吳芳儀和男友呂英菖，涉嫌從2022年起，從事靈骨塔投資詐騙勾當，誘使民眾抵押房產加購生前契約等商品，可抬高靈骨塔價格再變賣等話術，至少10人受騙達1.6億元，專案小組4月間將吳芳儀等詐團成員聲押禁見獲准後，準備查扣吳女等人資產填補被害人損失，卻發現吳女名下的BMW X6休旅車竟在收押後被過戶。

檢警追查發現，詐團主嫌吳芳儀遭聲押當天，原本委任律師趙浩程出庭辯護，趙另外請律師李宜諪代班，李再找律師蔡沅諭一起分工，等到法院裁定羈押吳女後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案的其他共犯賣掉吳女住處的金飾及車輛，並指導遭檢警質疑銷贓時的應對說法，而趙、蔡2名律師則涉嫌把檢警偵查洩漏給詐團。

檢察官謝仁豪6月間指揮刑事局、台北市警中山分局搜索拘提李宜諪、趙皓程、蔡沅諭3名律師到案後，分別諭知3人70萬元、50萬元及10萬元交保，李、趙2人限制出境出海。

李宜諪日前出庭時，自認沒跟共犯有洗錢犯意聯絡與動機，頂多構成幫助犯，且屬於「無效幫助」，因起訴後看卷證才知，她傳話前，吳女的車子已被過戶。至於她被控洩密內容，也非偵查庭陪訊聽到，而是律見吳女告知，不算偵查秘密，李的辯護律師為她主張應判無罪。

台北地檢署20日依洗錢、洩密等罪起訴李宜諪、趙浩程、蔡沅諭等3位律師，檢方偵結後認為3人違反律師倫理規範，日前依律師法規定，移送律師懲戒委員會。