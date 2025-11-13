通報太子集團涉洗錢52次被疑機制失靈　調查局：已及時查扣資產

▲柬埔寨太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自Prince Holding）

立委昨（12日）針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢，金管會主委彭金隆答覆指出，從2019年至今，起碼10家國內銀行通報太子集團大額或疑似洗錢交易共52次，引發質疑政府防制洗錢機制是否形同虛設？調查局今回應，2019年即立案分析，得以配合檢方指揮偵辦太子集團，及時掌握對象並查扣大額資產。

調查局今指出，調查局洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行依法申報本案相關對象或法人資料，綜整後分別研編加值金融情報26件，即時分送友軍及調查局相關業務單位參處，始協助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況。

因此在本月（11月）4日檢方指揮發動搜索約談時，調查局得以於配合檢方立即掌握相關執行對象，並查扣太子集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。

檢警調聯手查獲太子集團在台據點與幹部，案情持續被熱議，包括太子集團將涉及詐欺、博弈等犯罪所得跨境洗錢資金，來台購置北市和平大苑豪宅11戶、車位48個，實價登錄價值高達38億餘元，另擁有26輛各式名車共值4億餘元，60個銀行帳戶現金餘額共2億多，令人咋舌。

此外，太子集團在台設立的天旭公司從事博弈業務，設址於台北101大樓內，聘用電腦工程師開發博弈所需軟體，不僅招搖，已曝光的案情更讓我國積極防制洗錢的成果蒙塵。

金管會主委彭金隆昨在立院答覆立委對本案的質詢，坦言2019年至今，國內至少10家銀行通報太子集團進行大額交易或疑似洗錢行為，共達52次，使外界不解既然已示警有風險，為何不能立刻揪出跨國洗錢集團，政府反制洗錢機制是否出問題？

調查局今回應明顯點到為止，因案情仍偵辦蒐證中，不能講太多，只能先自清辦案絕無懈怠。據悉，調查局最初分析線報，懷疑太子集團有中資介入，因此立案歸屬國安案件層級，但抽絲剝繭拆解太子集團繁複的企業洗錢網路，非常耗時費力，才拼湊出案情輪廓、進而鎖定對象。

檢調偵辦太子集團案，約談與拘提共24人到案，包括集團在台據點「二把手」辜淑雯、高階幹部王昱棠，以及中國籍最高主管李添的特助李守禮、司機邱子恩，4人均已羈押禁見，其餘交保3萬元到100萬元，或限制住居，限制出境、出海等，李添未到案。

至於太子集團負責人陳志，不僅上月（10月）被美國起訴涉犯詐欺、洗錢罪嫌，還被美方凍結市值約150億美元的12.7萬顆比特幣，英、韓、新加坡、泰國與香港也分別查扣境內太子集團資產，太子集團昨公開聲明絕無涉及任何違法行為，痛批相關指控，只是為了非法沒收數十億美元資產找藉口。