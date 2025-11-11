　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鳳凰逼近台灣！菲律賓「增至18死」132座村莊淹沒　連2強颱重創

▲▼鳳凰颱風菲律賓災情。（圖／路透）

▲ 鳳凰颱風造成淹水災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颱風「鳳凰」（Fung-wong，菲國稱Uwan）重創菲律賓多個省份後，民防部門11日證實死亡人數已攀升至18人，另有2人失蹤、28人受傷。另據菲國氣象局觀測，鳳凰現已在南海上空減弱為熱帶風暴，並向西北方移動，料將於12日晚間登陸台灣。

▲▼ 。（圖／翻攝自PAGASA）

▲ 菲律賓氣象局預測鳳凰路徑圖。（圖／翻攝自PAGASA）

綜合當地媒體GMA及《美聯社》，菲國民防辦公室官員亞歷杭德羅四世（Bernardo Rafaelito Alejandro IV）在記者會上表示，截至11日上午11時已接獲18起死亡案例通報，分布於卡加延河谷、科迪勒拉區、比科爾、西維薩亞斯及東維薩亞斯等5個地區。

根據統計，科迪勒拉區災情最為慘重，有12人因山崩喪命；卡加延河谷地區3人死於土石流；比科爾地區1人溺斃；西維薩亞斯地區1人觸電身亡；東維薩亞斯地區則有1人死亡。

▲▼鳳凰颱風菲律賓災情。（圖／路透）

▲ 颱風造成公路毀損。（圖／路透）

鳳凰9日挾超級颱風威力登錄奧羅拉省東北部時，最大持續風速達每小時185公里，風暴橫掃菲律賓北部山區及農業平原後，已於10日上午減弱為嚴重熱帶風暴並離開菲律賓責任區，朝台灣方向移動。

災害造成逾140萬人被迫撤離，約24萬人仍留在避難所。北部至少132個村落遭猛烈風雨淹沒，逾4100間房屋受損，周末至10日有多架國際及國內線航班停飛，學校和政府機關10日、11日停班停課。

菲律賓總統小馬可仕已宣布進入為期一年的國家災難狀態，應對上周「海鷗」颱風（Kalmaegi，菲國稱Tino）造成232死及鳳凰颱風帶來的破壞。

11/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

颱風鳳凰菲律賓災情總統

