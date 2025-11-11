後指部上尉淪共諜！翻拍機密資料撈15萬　檢起訴求從重量刑

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國防部全民防衛動員署後備指揮部一名尤姓上尉，因缺錢竟鋌而走險，偷翻軍中文件、機密資料，傳給中國人士換取虛擬貨幣「泰達幣」近15萬元。不僅嚴重危及國安，更讓自己從軍官變階下囚。橋頭地檢署今（11）日偵結依《國家安全法》及《貪污治罪條例》等罪起訴，檢方痛斥他「罔顧國家安全」，建請法院從重量刑。

檢調調查，尤姓上尉當時在國防部全民防衛動員署後備指揮部任職，負責財務與統計業務。2021年間，他因有貸款壓力，透過網路結識一名自稱「聲音好聽」的中國網友，對方得知他是現役軍官後，以「提供資料可換虛擬貨幣報酬」為誘餌，一步步將他拉入陷阱。

2022年初，尤男開始動手，先在軍中翻拍蓋有高層職章的「核銷簽呈」照片，以Telegram傳給對方。對方嫌文件太「小咖」沒給錢，他竟不死心繼續提供資料。

同年底，他任統計官時，再翻拍「國軍準則」相關文件傳送給對方，終於在2023年1月拿到100顆泰達幣（約台幣3萬元）。之後他越陷越深，2023年8月轉任北區後指部財務官，又傳「準則名稱列表」照片兩張，換得另一筆虛擬幣。

不久，他再接再厲，甚至連「北部地區後備指揮部現職人員電話一覽表」都敢翻拍外流，前後共獲得泰達幣4998顆，折合台幣約15萬3289元。

檢方痛批，尤身為國軍軍官，職掌國防機密，卻為一點錢出賣國家安全，嚴重破壞國軍形象，因此偵結依違反《國家安全法》、貪污治罪條例等罪起訴，並建請法院「從重量刑、嚴懲不貸」，以儆效尤。