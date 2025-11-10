　
政治

網造謠稱砸80億歐元換蕭美琴IPAC演說　外交部已報案：持續蒐證

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴8日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為是重大外交突破後，馬上有網友傳散所謂「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」的錯假訊息。對此，外交部今（10日）表示，已行文內政部警政署及法務部調查局報案，並與警政及資安單位合作追查來源。

一名帳號「@caffrey802」的網友，透過社群媒體發文指出，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

對此，外交部嚴正澄清，此為刻意製造、蓄意擴散的假訊息，內容完全子虛烏有，針對刻意散播謠言的行為，將會持續蒐證提供警政機關偵辦，追究相關法律責任。IPAC、總統府及外交部都已在第一時間公開澄清相關言論，呼籲外界切勿再刻意引用、轉傳或散布未經查證的訊息，以免誤導輿論、傷害國家形象，也請國人提高警覺，共同守護台灣的資訊安全與民主價值。

外交部強調，台灣的外交處境向來艱困，但第一線同仁長期以專業與努力，持續在國際舞台上爭取支持、拓展外交空間，成果得來不易，呼籲社會各界多給予肯定與支持，團結維護我國的外交成果。

11/08 全台詐欺最新數據

407 2 1192 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

即／造謠80億歐元換蕭美琴進歐洲議會！　刑事局要查了

即／造謠80億歐元換蕭美琴進歐洲議會！　刑事局要查了

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，卻有網友發文稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」的假消息。今(10日)刑事局回應，已通報並下架不實訊息，將依法調查偵辦相關錯假訊息。

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議 陸：性質和影響極其惡劣

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議 陸：性質和影響極其惡劣

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

總統府：蕭美琴歐洲議會演說成功有4大意義　中國打壓一樣可克服

總統府：蕭美琴歐洲議會演說成功有4大意義　中國打壓一樣可克服

抓包107個帳號「造謠抹黑蕭美琴」　爭議帳號遭肉搜起底

抓包107個帳號「造謠抹黑蕭美琴」　爭議帳號遭肉搜起底

關鍵字：

IPAC外交部蕭美琴副總統

