網造謠稱砸80億歐元換蕭美琴IPAC演說　外交部已報案：持續蒐證

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴8日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為是重大外交突破後，馬上有網友傳散所謂「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」的錯假訊息。對此，外交部今（10日）表示，已行文內政部警政署及法務部調查局報案，並與警政及資安單位合作追查來源。

一名帳號「@caffrey802」的網友，透過社群媒體發文指出，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

對此，外交部嚴正澄清，此為刻意製造、蓄意擴散的假訊息，內容完全子虛烏有，針對刻意散播謠言的行為，將會持續蒐證提供警政機關偵辦，追究相關法律責任。IPAC、總統府及外交部都已在第一時間公開澄清相關言論，呼籲外界切勿再刻意引用、轉傳或散布未經查證的訊息，以免誤導輿論、傷害國家形象，也請國人提高警覺，共同守護台灣的資訊安全與民主價值。

外交部強調，台灣的外交處境向來艱困，但第一線同仁長期以專業與努力，持續在國際舞台上爭取支持、拓展外交空間，成果得來不易，呼籲社會各界多給予肯定與支持，團結維護我國的外交成果。