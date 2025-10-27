做功課才算懂投資！《投資人的美利天堂》揭密高勝率投資三步驟

▲在投資世界裡，華麗的熱門標的或專家觀點，往往容易令人迷惘，不過《投資人的美利天堂》一書點出，真正能降低風險、提高勝率的方法，其實在於「親手做功課」，蒐集資料、推理分析、最後做出決策，三步缺一不可。（圖／取自免費圖庫pexels）

作者：林子揚

●精選書摘

任何一項成功投資的三部曲必須是：盡可能地蒐集相關的資料和事實、根據事實進行推論、最後得出是否投資的決定。這三個步驟就是投資人要作的功課。如果我們省去其中的任何一個步驟，或是拿他人的功課（例如分析師的報吿）瓜代，都不算是自己在作功課。

你必需親身完成這三個步驟，才能瞭解來龍去脈，得到的東西才是你自己的。更重要的是據此所進行的投資才會有信心，也才能降低投資的風險。這三個步驟缺一不可，這樣才能形成屬於自己的投資理論和邏輯，提升投資能力。依此所獲得的東西，別人完全幫不上忙；得到的東西才是站得住脚的，別人也拿不走。切記：思考是不能請他人代勞的！

多數人投入的，都不算是功課

投資人必須要求自己每天固定投入起碼以上的時間，重點是功課要自己作。收看財經節目或網紅的影片、打探明牌、讀分析師對股票的評比都不算是作功課，做這些事還不如閱讀企業財報、散步沉澱自我，或深入思考。

回想在讀小學一年級時，如果嫌老師給的功課太煩瑣、太花時間，鬧脾氣不想練習，那麼今天可能連你自己的大名都不會寫。但這看起來所要花費的功夫和心血著實太大了，但想要成功就必須如此，不存在任何捷徑。

1、投資功課得自己做。

投資人每天要花固定的時間作投資的作業，不要讀其它人的投資報吿，因為那是別人思考下的產物。不論你讀的那個人的報吿寫的再好，多有道理，都不是你思考下的產物，長期而言對你並不會有幫助。是不是做功課？判斷的標準很容易，必須「主動」地閱讀、查資料、根據事實進行獨立的思考才算。

2010年， 巴菲特在金融危機調查委員會（Financial Crisis Inquiry Commission）作證時表示：「我認為，如果每個投資大筆資金的人都自己進行投資分析，情況可能會更好，但世界並不是這樣運轉的。從投資人的角度來看，我認為投資人應該進行自己的分析，我們一直都是這樣做的。」

盈透證券（Interactive Brokers） 的創辦人托馬斯． 彼得菲（Thomas Peterffy）說過：「我基本上認為，如何投資沒有什麼重要的秘密，你可以從別人身上學到的東西也不多；這都是合乎邏輯的。你對事實瞭解得越多，知道的事實越多，你作為投資者就做得越好。多年來，我在這些行業中所學到的是，親力親為的工作是無可取代的。」

2、不要捨近求遠

彼得．林區透過他的著作一再吿誡投資人，必須在自己的能力圈內投資才有可能成功，他表示一堆醫生捨近求遠，不去投資自己熟悉的醫療和健保產業，反而妄想一夜致富，像賭博一樣地投入鑽油和探勘的小型石油公司，希望自己投資的企業，明日便宣佈已由地底鑽到石油，讓股價一日上漲數倍。

3、謹守自己眞正瞭解或感興趣的領域

彼得．林區在1994年對全國新聞俱樂部的演講中表示：「投資人需要優勢來賺錢，人們擁有令人難以置信的優勢，但他們卻將其拋棄。在自己所在的行業中，你會看到很多股票，這就是讓我困擾的地方。有很多好股票在等著你，人們既不聽也不看。這些東西出現了，但人們卻把它丟掉，眞是令人難以置信。你一生只需要幾檔股票，而且有可能都和你屬於同一行業。」

若你在某個領域不具備比他人深入的知識，你要根據什麼來思考和判斷？即使你再聰明，受限於時間、學習、記憶、和領悟程度，這世上沒有人是無所不知的。只有謹守在自己眞正瞭解或有興趣想要深入瞭解的領域，才有可能發揮專長，反映出你在某個特定領域的優勢，對自己的投資才會有高度的自信心，成功機率才會提高。巴菲特定義的「能力圈」

「能力圈」（Circle of competence）這個字眼是巴菲特發明的，他在2011年接受《國土報》（Haaretz）的訪問中表示：「重要的是要知道自己知道什麼，知道自己不知道什麼。如果你能擴展自己所瞭解的領域，那就更好了。顯然地，如果你了解大量的業務，那麼你成功的機會就會比只了解少數業務的人更大。重要的是要知道你的能力圈的範圍，並在這個圈子裡下棋，圈子越大越好。讓你的自我意識吿訴你，你擅長某件你並不擅長的事情是沒有用的。如果我能準確地劃出這條界線，我就會做得很好，如果我不能，我就不會。」

他表示：「在你所了解的企業周圍畫一個圈，將那些在價値、管理、是否經歷過艱難時期等方面不符合標準的企業剔除出去。關鍵不是圈子有多大，而是這個圈畫得有多淸楚，尤其是它的邊緣。不要拿自己和那些有著更大圈子，但是邊界模糊的人相比。」

巴菲特曾經用非常白話的方式，多次闡述能力圈的意思，他表示「當我說懂時，我的意思是，我非常淸楚公司10 年後的情況會是什麼樣子。我對許多企業的理解都不足以讓我產生這種信心，不過有少數幾家企業可以。幸運的是，我只需要眞正懂幾家企業就夠了，可能是6家或8家。對微軟（Microsoft）和英特爾（Intel）的情況，我無法做到像對可口可樂（Coca-Cola）和吉列（Gillette）那樣確定。所以，我必須堅持投資那些我能理解的企業。如果其他地方有更多的錢可以賺，我認為，在那些地方賺到錢的人是有資格賺這個錢的。」

★本文經時報出版授權，摘自《投資人的美利天堂：30年美股投資，年化報酬23%者的現身說法》