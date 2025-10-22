股神太早賣！蘋果股價飆新高　巴菲特少賺1.5兆

▲「股神」巴菲特。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

iPhone 17熱銷帶動股價強勢上漲，蘋果20日股價勁揚近4％，收在262.24美元，創下歷史新高，市值一舉攀升至3.89兆美元，再度超越微軟成為美國市值第二大企業寶座。「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），先前減持蘋果的決策，如今看來「少賺很多」，錯失的帳面收益估計近500億美元（約新台幣1.54兆元）。

巴菲特自2016年至2018年間大量買入蘋果股票，這項投資被視為他職業生涯中最成功的操作之一；然而，從2024年起，波克夏開始大舉減持蘋果持股，並於今年進一步出售。這個減碼行動現在看來，恐怕像是錯過大好的再撈一筆的機會。

根據最新申報，截至今年6月30日，波克夏持有的蘋果股票已從2023年底的9.06億股大幅減少至2.8億股，減幅接近3分之2。市場推估波克夏出售價格平均約為每股185美元，對比目前262美元的市價，相當於每股少賺約77美元，整體錯失的帳面收益估計接近500億美元；此外，這筆減碼交易還需繳納鉅額企業所得稅，初步估算可能高達200億美元（約新台幣6140億元）。

對於減持動機，市場眾說紛紜。巴菲特本人曾在2023年5月的波克夏年度股東會中表示，未來企業稅率可能上調，是投資考量的一部分因素。

部分長期關注波克夏的分析師則指出，蘋果在波克夏投資組合中比重過高，過去曾占其總部位超過40％，風險集中；截至今年6月底，該比重已降至約25％。也有觀點認為，巴菲特可能為提前做好交棒準備而籌措現金；根據財報，波克夏目前持有現金部位已超過3300億美元，維持極高流動性與安全邊際。

由於蘋果近期股價持續上攻，市場關注巴菲特可能會在第3季進一步減碼，具體變動將於11月中旬公布的13F報告中揭曉。