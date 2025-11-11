鳳凰暴風圈最快明天凌晨觸陸　嘉義可能納下波警戒範圍

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署預估，其暴風圈最快明天凌晨接觸西南方陸地，明天下午至傍晚登陸南部陸地，目前陸上警戒範圍包括台南、台東、高雄及屏東等4縣市，未來嘉義也可能納入。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署資深預報員朱美霖表示，隨著鳳凰颱風接近，今、明天各地沿海有4米浪高，西南部、東南部沿海及恆春也有5、6米巨浪，在共伴效應影響下，北部及東半部有局部豪雨，東半部山區更有大豪雨等級降雨。

朱美霖指出，目前鳳凰颱風位在西南方350公里海面，未來偏北至北北東移動，今晚抵達西南方近海，不排除明天傍晚接近台灣陸地。雖然其北上過程逐漸減弱、暴風範圍縮減，但對近海陸地的威脅仍不容忽視。

她表示，目前陸上警戒範圍包括台南、台東、高雄及屏東等4縣市，未來嘉義也可能納入警戒範圍。鳳凰颱風預計明天往東北移動到台灣西南方陸地，受到地形破壞後，以輕度颱風等級通過，明天傍晚到周四清晨出海過程中，也可能減弱為熱帶性低氣壓。

▲▼鳳凰颱風影響風雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，今天大台北、東半部及恆春降雨顯著，昨天截至今天上午8時，宜蘭累積雨量已有500毫米，新北、花蓮、屏東也有200毫米；今天截至目前，宜蘭平地也有200毫米，新北北海岸有80毫米，花蓮、台東及屏東也有100毫米左右。

她指出，今天白天到晚間基隆北海岸、大台北、東半部及恆春雨勢明顯。明天颱風接近，北海岸、東半部降雨減緩，中南部有較強降雨，但也將於晚間減弱，在偏北風影響下，苗栗以北、基隆北海岸強降雨又會增加。

至於明天可能停班停課縣市範圍，朱美霖表示，颱風預計明天傍晚登陸，但過程中會明顯減弱、暴風範圍縮小，警戒範圍可能涵蓋中南台灣，是否達災防標準由各縣市評斷考量。