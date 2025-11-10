　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中外交官嗆「斬首」高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

▲美國駐日大使葛拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐日大使葛拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時強調，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，意即日本有權行使集體自衛權，為台灣安全採取軍事行動。此番言論引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍竟在社群平台X（前推特）上發文嗆聲「要毫不猶豫斬掉你們那骯髒的頭顱」，引發日本政壇與輿論震驚撻伐。對此，美駐日大使也痛批，北京真面目再度曝光。

薛劍的貼文在8日深夜發出後迅速延燒，日本民眾痛批「外交官竟公然威脅他國首相」，要求政府將其驅逐出境。雖然薛劍隨後刪除貼文，但他仍持續警告日本「別再談台灣有事」，態度強硬未見收斂。日本外務省已由亞洲大洋洲局長今井正彰向中方提出嚴正抗議，官房長官木原稔更痛批「極為不適切」，強調外交人員不該有如此脫序言行。

▲▼中國駐日本大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自X）

▲中國駐日本大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自X）

面對外界譴責，中國駐日大使吳江浩10日僅在X發文稱「台灣是中國不可分割的一部分，如何解決是中國人的事」，未直接回應薛劍的「斬首」發言。該貼文再度引發日本網友不滿，怒嗆「這才是真正的干涉內政」、「你們到底在輕視誰？」甚至質問「薛劍的發言是中共立場嗎？」

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也罕見公開發文批評，指出薛劍的行為「再次暴露本性」。他指出，薛劍數月前才把以色列比作納粹，如今又威脅日本首相與民眾，顯示北京口口聲聲說要做「好鄰居」，實際上卻屢屢以威脅手段行事，「是時候言行一致，拿出誠意了」。

在野黨立憲民主黨則趁勢要求高市撤回「台灣有事即日本有事」的發言，高市當場拒絕，防衛大臣小泉進次郎也力挺表示，「政府有責任面對現實情勢作出應對判斷」。雙方攻防凸顯，日本政壇對台海安全議題的警覺已明顯升高。

日本輿論認為，薛劍的「斬首」威脅不僅是外交失態，更形同對日本主權與民主的挑釁。多數網友呼籲政府採取強硬措施，將其列為「不受歡迎人物」並驅逐出境，直言「若不行動，中國只會得寸進尺」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／鳳凰風速變慢了「轉向穿台路徑」曝　最快明天發陸警
鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！鄭明典：強度變化也

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中外交官嗆「斬首」高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

謝侑芯命案「關鍵證物」？家屬代表警局首露面　交出行李箱及2手機

厄瓜多監獄血腥暴動釀31死　多名囚犯慘遭勒斃

日男公務員中山站「二度偷拍裙底」！　岩手縣官員90度鞠躬道歉

中國戰狼外交官開嗆斬首　美學者：高市早苗「台灣有事」並非承諾

日攝影大賽首獎「竟是免費AI圖」！　還在美術館展出

19歲女兒出國玩丟命！　父母痛訴「政府擺爛」沒人負責：千萬別去

俄猛轟能源設施！烏克蘭「多地輪流斷電」　數百萬人陷冰冷黑暗

赴泰旅遊當心！新酒法正式上路　禁酒時段開喝最高罰1萬泰銖

白宮深夜出手！川普赦免「2020假選舉人案」關鍵人物　美輿論炸鍋

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

中外交官嗆「斬首」高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

謝侑芯命案「關鍵證物」？家屬代表警局首露面　交出行李箱及2手機

厄瓜多監獄血腥暴動釀31死　多名囚犯慘遭勒斃

日男公務員中山站「二度偷拍裙底」！　岩手縣官員90度鞠躬道歉

中國戰狼外交官開嗆斬首　美學者：高市早苗「台灣有事」並非承諾

日攝影大賽首獎「竟是免費AI圖」！　還在美術館展出

19歲女兒出國玩丟命！　父母痛訴「政府擺爛」沒人負責：千萬別去

俄猛轟能源設施！烏克蘭「多地輪流斷電」　數百萬人陷冰冷黑暗

赴泰旅遊當心！新酒法正式上路　禁酒時段開喝最高罰1萬泰銖

白宮深夜出手！川普赦免「2020假選舉人案」關鍵人物　美輿論炸鍋

一表看13家金控獲利　前10月賺進超越5千億元

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

【我像第三者】貓貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻XD

國際熱門新聞

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

日氣象廳：鳳凰從台灣西部登陸　13日出海

高市早苗「台灣有事」發言被轟輕率

拉麵店遭熊襲擊　店員「猛甩」噴血繼續工作

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光

不滿台灣有事說！中駐大阪領事嗆斬首日本首相

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

無腦被判活不到5歲　她慶祝20歲生日

即／日本東北6.2地震　恐有海面變動

國會股神！裴洛西報酬率16,930%　海撈40億

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」

更多熱門

相關新聞

中國外交官揚言斬首高市早苗　總統府聲援：行為逾越外交禮節

中國外交官揚言斬首高市早苗　總統府聲援：行為逾越外交禮節

中國駐大阪總領事薛劍日前就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在社群平台發文表示，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，掀起譁然。對此，總統府發言人郭雅慧10日表示，我政府嚴肅關注中國官員對日本所發出的威脅語句，這樣的行為顯已逾越外交禮節。

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

自民黨、日本維新會有望組新執政聯盟

自民黨、日本維新會有望組新執政聯盟

國安局曝「中共在台發展武裝內應」！　今年共諜案已起訴24人

國安局曝「中共在台發展武裝內應」！　今年共諜案已起訴24人

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

關鍵字：

外交風波威脅事件日本政治台灣安全中國關係

讀者迴響

熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

那對夫妻妮妮突不適送醫

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面