中外交官嗆「斬首」高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

▲美國駐日大使葛拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時強調，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，意即日本有權行使集體自衛權，為台灣安全採取軍事行動。此番言論引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍竟在社群平台X（前推特）上發文嗆聲「要毫不猶豫斬掉你們那骯髒的頭顱」，引發日本政壇與輿論震驚撻伐。對此，美駐日大使也痛批，北京真面目再度曝光。

薛劍的貼文在8日深夜發出後迅速延燒，日本民眾痛批「外交官竟公然威脅他國首相」，要求政府將其驅逐出境。雖然薛劍隨後刪除貼文，但他仍持續警告日本「別再談台灣有事」，態度強硬未見收斂。日本外務省已由亞洲大洋洲局長今井正彰向中方提出嚴正抗議，官房長官木原稔更痛批「極為不適切」，強調外交人員不該有如此脫序言行。

▲中國駐日本大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自X）

面對外界譴責，中國駐日大使吳江浩10日僅在X發文稱「台灣是中國不可分割的一部分，如何解決是中國人的事」，未直接回應薛劍的「斬首」發言。該貼文再度引發日本網友不滿，怒嗆「這才是真正的干涉內政」、「你們到底在輕視誰？」甚至質問「薛劍的發言是中共立場嗎？」

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也罕見公開發文批評，指出薛劍的行為「再次暴露本性」。他指出，薛劍數月前才把以色列比作納粹，如今又威脅日本首相與民眾，顯示北京口口聲聲說要做「好鄰居」，實際上卻屢屢以威脅手段行事，「是時候言行一致，拿出誠意了」。

The mask slips — again. Just a few months ago, @xuejianosaka compared Israel with Nazi Germany. Now, he threatens Prime Minister @takaichi_sanae and the Japanese people. Time for Beijing to behave like the “good neighbor” it talks repeatedly about — but fails repeatedly to… pic.twitter.com/QslQqirtPO — ジョージ・グラス駐日米国大使 (@USAmbJapan) November 10, 2025

在野黨立憲民主黨則趁勢要求高市撤回「台灣有事即日本有事」的發言，高市當場拒絕，防衛大臣小泉進次郎也力挺表示，「政府有責任面對現實情勢作出應對判斷」。雙方攻防凸顯，日本政壇對台海安全議題的警覺已明顯升高。

日本輿論認為，薛劍的「斬首」威脅不僅是外交失態，更形同對日本主權與民主的挑釁。多數網友呼籲政府採取強硬措施，將其列為「不受歡迎人物」並驅逐出境，直言「若不行動，中國只會得寸進尺」。