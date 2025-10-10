賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日發表雙十演說談話，其中兩岸基調部分，他以二戰終戰八十週年為基礎，談及「二戰歷史殷鑑不遠」、「應該汲取教訓」，以民主台灣之姿，喊話中國體現大國責任，共同維護印太和平穩定。對此，國安人士表示，今年談話的兩岸論述篇幅相較去年縮短，主要論述台灣在國際關鍵地位，強調應該共同追求和平；通篇也未提互不隸屬，意味「兩岸互不隸屬」、「世界的台灣」已是台灣社會最大共識。

有關賴清德今年演說的兩岸論述，國安人士說，是以二戰終戰80週年為始，關鍵字以「和平」為主軸，其中三大重點：第一，談論民主台灣的關鍵地位，正是在於扮演「印太和平穩定的樞紐」，總統以二戰歷史為鑑，表示當年侵略者的野心造成生靈塗炭，「當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰」，藉由回顧二戰共同經歷戰爭的苦難、被侵略的傷痛，呼籲汲取教訓，不應該讓悲劇重演。

他說，這呼應賴清德一直以來的理念「和平無價，戰爭沒有贏家」，勾勒出「兩岸應該追求和平」的核心精神。

國安人士指出，第二部分，賴清德喊話中國體現大國責任，今年中國持續以「三個80年」為統戰主軸，藉由法律戰在國際上曲解歷史文件、扭曲台灣國際地位，總統則是喊話中國，停止扭曲二戰歷史文件、放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀。他認為，最重要的目的，即是盼兩岸能夠「共同維護印太和平穩定」。他認為，賴清德以民主台灣之姿喊話，同時也與威權中國做出對比，從談話來彰顯「互不隸屬」概念。

國安人士表示，第三，台灣將增強實力守護和平。和平必須靠實力，賴清德向全體國人及國際社會宣示，明年度國防預算，按照北約標準將超過GDP百分之三，也會以在2030年前，達到GDP百分之五為目標，並明確點出新的國防預算將達成三大目標。

他認為，賴清德是選擇以「和平」貫穿此次雙十談話的兩岸論述其來有自，去年七大工業國集團（G7）領袖峰會聯合公報重申，維護台海的和平穩定對國際的安全與繁榮不可或缺。

他說，澳洲前總理莫里森日前也於「2025台北安全對話」發表專題演講時也強調維持台海和平的重要性，指出若中國控制台灣，所有民主國家無法置身事外。因此，「和平」不只是賴清德兩岸論述的核心基礎，同時也是國際社會的最大共識。

▲韓國瑜、賴清德、蕭美琴於雙十國慶大會觀禮。（圖／記者林敬旻攝）