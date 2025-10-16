　
國際

高市早苗積極拉攏「日本維新會」！　自民黨有望組成新執政聯盟

▲▼日本維新會藤田文武,吉村洋文,高市早苗。（圖／日本維新の会）

▲日本維新會聯合代表藤田文武（左）,吉村洋文（中）與自民黨總裁高市早苗（右）展開協商。（圖／日本維新の会）

記者王佩翊／編譯

高市早苗15日與日本維新會代表吉村洋文舉行會談，正式敲定成立新聯合政權的合作框架，雙方將於16日展開首輪政策協商，為日本政壇帶來重大變局。高市早苗同時要求日本維新會在21日的首相指名選舉中給予支持，若獲得同意，將大幅提升其當選機率。而立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨15日已進行三黨聯合協商，但未取得共識，因此野黨整合的方案恐流局。

▲▼日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁高市早苗積極拉攏在野黨組成新的執政聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

自民黨新任總裁高市早苗上任後，共同組成自公聯合政府的公明黨因不滿人事安排，因此宣布退出聯盟。為此，高市早苗近日積極拉攏其他在野黨，希望能重新組成聯合政府，以在國會取得過半席次，成為下任首相。

根據高市與吉村15日會談結果，自民黨與日本維新會已達成共識，將以聯合政權為目標進行深度政策對話。雙方16日下午3時將派出最高規格陣容參與協商，自民黨方面由高市早苗與政調會長小林鷹之出席，日本維新會則由共同代表藤田文武及政調會長齊藤亞歷克斯代表參加。

▲▼日本維新會藤田文武,吉村洋文,高市早苗。（圖／日本維新の会）

▲吉村洋文有望在21日首相指名選舉中支持高市早苗。（圖／日本維新の会）

在黨魁會談中，高市早苗積極向吉村洋文提出合作邀請，希望在21日首相指名選舉中獲得支持，並共同推動聯合政權的建立。對此，吉村洋文強調日本維新會的核心政策主張，特別是「副首都構想」和社會保障制度改革的實現。會談後，高市早苗向媒體表示，雙方基本政策幾乎完全一致，合作前景十分樂觀。

除了日本維新會，高市早苗也積極拓展其他政黨的支持。她與國民民主黨代表玉木雄一郎會面，直接請求在首相指名選舉中獲得支持，並以聯合為前提提出「共同承擔責任」的合作願景。高市早苗更具體提議設立協商機構，討論所得稅課稅最低門檻「年收門檻」的調升問題。

對此，玉木雄一郎的態度較為謹慎，他希望先建立信任關係，暗示現階段難以在首相指名選舉中給予協助。玉木雄一郎15日晚間在YouTube節目中更進一步透露，若自民黨與日本維新會組成聯合政權，「我們就沒有必要加入聯盟」。

另一方面，在野黨陣營也在15日舉行三黨黨首會談，立憲民主黨代表野田佳彥、日本維新會共同代表藤田文武及國民民主黨代表玉木雄一郎齊聚一堂，討論首相候選人的整合問題。野田佳彥呼籲，「野黨若能集思廣益，就能實現政權輪替」，積極推動在野勢力的團結。

不過，三黨在基本政策方面仍存在明顯分歧。特別是在安全保障和能源政策上，玉木雄一郎要求立憲民主黨調整方針，但野田佳彥堅持「零核電」的黨綱不會改變，雙方未能達成政策共識。玉木雄一郎會後向記者表示，「20日再次召集黨首會議做決定也不遲」，顯示野黨整合仍有變數。

 
10/15 全台詐欺最新數據

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

