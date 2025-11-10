鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！鄭明典：強度變化也很像

▲鳳凰颱風持續逼近中。（圖／翻攝NOAA）



記者楊庭蒝／綜合報導

中度颱風鳳凰正步步逼近台灣，預計將從巴士海峽北上，路徑變數仍需密切關注。然而，前中央氣象局長鄭明典今（10）日深夜在臉書上PO文，比對鳳凰颱風的路徑與21年前的「百年冬颱」南瑪都，發現兩者在強度變化與路徑上都有極高的相似度。

鄭明典局長在臉書上分享了2004年南瑪都颱風（國際編號：0427）的路徑圖，並與當前鳳凰颱風的路徑進行比對。他直言：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都蠻類似鳳凰颱風~」他進一步指出，南瑪都與鳳凰一樣，都是在「一個很大的低壓環流中發展起來」，分析兩者在結構與背景環境上也有相似之處。

根據資料記載，南瑪都颱風於2004年12月侵襲台灣，是氣象觀測史上唯一一個在12月登陸台灣的颱風，被冠以「百年冬颱」之稱，極具歷史罕見性。當年南瑪都在逼近台灣時，為中度颱風，強度一度達到超級颱風等級，於12月4日清晨從屏東枋寮登陸，橫掃南台灣出海。

最關鍵的是，南瑪都颱風環流與強勁的東北季風產生了「共伴效應」，導致北部及東半部地區降下驚人雨量。花蓮布洛灣當年累積雨量高達1,090毫米，創下氣象史上12月超大豪雨的紀錄，造成全台至少2死2失蹤，農業損失高達數億元。

根據氣象署最新資料，鳳凰颱風目前正朝巴士海峽移動，預測路徑與當年南瑪都颱風繞過呂宋島後、轉彎北上趨向台灣的路線有異曲同工之妙。氣象署同時呼籲，東半部及大台北山區將受到颱風外圍環流與東北季風的雙重影響，面臨豪雨級以上的強降雨，尤其提醒宜蘭縣可能出現超大豪雨，須嚴加戒備。