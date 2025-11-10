律師：中共要的不是和平而是屈服　理性交流說辭是包裝過的投降書

▲國民黨主席鄭麗文日前出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體舉辦的「白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思「共諜密使」吳石掀起熱議，連藍營內部也有不小反彈聲浪。對此，律師陳又新10日表示，總有人以為只要對中國友好、不挑釁，就能換得和平，「中共要的從來不是和平，而是你的屈服」，那些理性交流、和平統一的說辭，終究只是包裝過的投降書。

陳又新表示，總有人以為，只要對中國友好、不挑釁，就能換得和平，但鄭麗文那一鞠躬，狠狠撕破了這場集體幻覺，「中共要的從來不是和平，而是你的屈服」。

陳又新說，過去那些以「理性交流」、「和平統一」為名的說辭，終究只是包裝過的投降書。他認為，前立委蔡正元長年以智者之姿自居，認為自己可以以智慧維持和平，否認自己是在妥協；然而，當鄭麗文的鞠躬出現在鏡頭前，他所堅稱的「和平」幻象，隨之崩塌。

「你所信奉的和平若建立在屈從之上，那叫投降。」陳又新說，蔡正元之所以反應強烈，正因這一幕讓他無處遁形，多年來他為這種「投降式和平」擦脂抹粉，如今卻被迫面對最殘酷的現實，中共要的，不是溝通，不是對話，就是投降。

陳又新表示，諷刺的是，在錯誤的幻想裡，蔡正元仍保有一份令人意外的尊嚴，他還願意為「中華民國」與「中國國民黨」保留最後一點體面，不願像鄭麗文那樣，在北京的陰影下低頭，這一點仍值得尊敬。

陳又新認為，真正的和平，必須建立在尊嚴與主權之上，建議迷途知返的蔡正元重新運用他的智慧來捍衛他的中華民國以及中國國民黨。