社會 社會焦點 保障人權

社區後門花圃驚見毒品　白粉末初驗為K他命…警鎖定4男2女　

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區民富街一處社區大樓，昨（9日）上午，有民眾發現後門花圃放著一個鐵盤，裡面有一個鐵片沾著不明白色粉末；警方獲報到場，經初步篩檢呈毒品K他命陽性，經調閱相關監視器，發現有4男2女出現在現場，其中4名男子有使用鐵盤吸毒行為，目前警方已擴大追查，將傳喚到案說明。

▼監視器拍下4男2女出現林口某社區後門，將K他命毒品放置鐵盤（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下4男2女出現林口某社區後門，將K他命毒品放置鐵盤（紅圈），警方獲報對白色粉末檢驗，確認是毒品k他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從監視器顯示，9日清晨5時許，林口區民富街一處社區大樓後門出現4男2女，其中一名男子將一個鐵盤放置在花圃，隨後4名男子輪流拿起鐵盤，有埋頭吸食的動作，隨後點煙聊天，事後將鐵盤遺留在現場，搭乘計程車離去。

約莫上午8時許，有民眾行經發現這個鐵盤，裡面有一個鐵片，上面還沾著不明的白色粉末，懷疑與毒品有關，立即報警。警方獲報到場，經初步篩檢呈毒品K他命陽性，目前根據監視器影像循線追查，將傳喚這4男2女到案說明。林口分局表示，將持續追查毒品來源，遏止毒品流入社會，也呼籲市民若發現任何可疑活動或非法行為的線索，請立即報案，共同維護社會安全。

▼警方獲報對白色粉末檢驗，確認是毒品k他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下4男2女出現林口某社區後門，將K他命毒品放置鐵盤（紅圈），警方獲報對白色粉末檢驗，確認是毒品k他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

