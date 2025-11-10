奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗警方8日巡邏時發現1輛奥迪Q7休旅車牌照燈未亮，要求駕駛接受盤查時，駕駛心虛加速逃逸，結果疑似嫌犯為外地人，誤闖狹窄巷弄時，接連衝撞2次都被電桿阻擋去路，嫌犯被迫棄車逃逸，警方在車內查獲毒品，已鎖定嫌犯追緝中。

▲嫌犯駕車逃逸時因路況不熟，誤闖供機車通行窄巷，休旅車卡在電桿旁，嫌犯棄車逃逸，警方追緝中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今（10）天指出，苗栗市文山派出所員警8日21時許，執行巡邏勤務途經苗栗市府前路、稅務局前，發現1輛休旅車雖然停在停車格內，但駕駛人持續留在車內好一陣子 ，後來見其牌照燈未亮且形跡可疑，巡邏車趨靠近要求駕駛停車受檢。

警方說，不料該名男駕駛非但不願配合停車，還沿路疾速行駛，警方通報攔截圍捕，結果嫌犯駕駛鑽進勵志街某條只供機車和行人通行的窄巷內，車輛遭牆壁和電桿卡住無法動彈，警方抵達時，駕駛早已趁隙逃離。

警方在其車內查獲毒品安非他命1小包(毛重0.51公克)、愷他命1小包（毛重2.25公克）及玻璃球吸食器1組；警方調閱監視器畫面，發現嫌犯駕車卡在巷口時，一度倒車2度衝撞，可是因巷口太窄無法如願脫困，嫌犯才自駕駛窗跳車逃走。因為拖吊車也沒辦法進入死巷，警方善用休旅車的4輪傳動功能，猛加油門才將車輛脫困駛回分局採證。

苗栗警分局表示，以車追人已掌握來自新北市駕駛人身分，懷疑案發時駕駛可能在車內吸毒，正全力查緝嫌犯到案，除依道路交通管理處罰條例製單舉發外，並將依公共危險、毒品危害防制條例等罪移送苗栗地檢署偵辦。