還沒宣布颱風假放不放！一票洗版「蔣萬安臉書」：看你表現了

▲台北市長蔣萬安出席鳳凰颱風整備會議。（圖／北市府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

今年第26號颱風「鳳凰」正式變成中度颱風，台北市長蔣萬安今（10）日上午赴災害應變中心聽起防颱整備。根據市府氣象團隊提供數據預估，鳳凰颱風影響最大的時間點可能落在明天上午，就有不少網友已經搶先卡位，在蔣萬安的臉書粉專留言，敲碗要放颱風假。

北市府氣象團隊表示，根據氣象署最新預估，北市周三晚上可能納陸上颱風警報範圍，但颱風登陸後，到北市上空將轉弱為熱帶性低氣壓，預計周四早上解除海陸警發布。

根據市府氣象團隊提供數據預估，這次鳳凰颱風影響最大的時間點，降雨最大會在明（11日）下午，時雨量約10至30毫米；山區今、明都有20至30毫米。至於風力，平地7至8級陣風；山區風力將達10至12級。對於外界關心的停班停課狀況，蔣萬安上午表示，他們會依照作業流程即早評估，並且與臨近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關的訊息。

目前已有不少網友湧入蔣萬安的臉書粉專直呼，「萬安，明天放假嗎」、「明日若風強雨驟，請您別再讓台北人一早穿著雨鞋衝進捷運；請您勇敢地拿起麥克風，說出那句全城最期待的話：『台北市，明天停止上班上課』」、「這周會不會放颱風假，就看你表現了」、「萬安市長，明天颱風台北影響最劇，我不想游泳上班」、「這次最好不要再搞笑了，民怨已經沸騰，識相一點趕快放假」、「先預告你不要特立獨行，該放假放假」。也有網友則表示，「颱風都還沒到，就有一些庸民來吵颱風假了」。