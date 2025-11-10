　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨盼黃國昌、李四川明年3月比民調　周榆修：火車時間到就開走

▲民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

2026年新北市長選戰備受矚目，民眾黨主席黃國昌已表態有意角逐，而藍營呼聲極高的台北副市長李四川則回應「目前還沒想到後面選舉」。對此，民眾黨秘書長周榆修今（10日）表示，目前希望在明年3月以前可以確定比民調細節，3月是最晚時間，在這之前黃國昌所有選舉進程都是一路往前走。他強調，「民眾黨展現最大誠意，但是也要公開講，並不代表我們會一直等來等去，火車時間到了就開走了」。

周榆修接受節目《中午來開匯》專訪談到2026新北市長選戰，周榆修表示，民眾黨做最好準備，黃國昌主席也表達過善意「就是比民調」，只要民調輸給李四川，民眾黨就盡全力支持李四川，在這之前民眾黨會按照自己的步調走。

周榆修表示，「坦白說我們也不會等來等去，也不會等到燈火闌珊處，這沒意思」，黃國昌什麼時候該成立競選辦公室、推政策、該做什麼事、民眾黨中央黨部選舉決策委員會什麼時候該徵召，民眾黨自有一套往前推進的步驟。

周榆修透露，目前民眾黨自己的預設是希望在明年春天3月以前，可以確定到底比民調的有幾家、方式是什麼，按照這樣的順序，期待國民黨可以同意。

主持人黃光芹則質疑「現在11月，要到明年3月，所以還是在等嗎？藍白合的時間點」？周榆修指出，3月那是最晚，就是比完民調之後贏的人選，但是3月之前黃國昌不是只坐在那說來比民調而已，包括競選辦公室、政策、活動等，相關所有選舉進程都是一路往前走。

針對游盈隆稱「黃國昌跟李四川比民調穩死的」，周榆修認為，民調涉及高度專業，民眾黨一定高度尊重，游盈隆是非常好的前輩也是請益對象，游盈隆講的民眾黨有在聽，但民調走勢怎麼樣，比較難現在斷定，當然會有很多分析，立法院長韓國瑜當年要下高雄選舉時，自己有在政論節目遇到韓國瑜，當時韓還說沒事沒事選完就回台北。

周榆修強調，「民眾黨展現最大誠意，但是也要公開講，並不代表我們會一直等來等去，火車時間到了就開走了」。

周榆修直言，過往大家合作的經驗有好或不好的地方，現在要思考如果事情重來一遍，自己說的是2023、2024的經驗，哪裡是可以避免、哪裡是留下遺憾的，這個就是當2026要面對地方選舉時能改進的地方。

另外，周榆修提到2026北市議員選戰，現在民眾黨戰略就是一區一席，不會要求國民黨多提名或是少提名，民眾黨6個選舉區各提1席，連任的優先，連任的已經登記完畢並且提名。

黃光芹詢問「所以現在是4個連任的加上發言人吳怡萱、副秘書長許甫」？周榆修則回應，「未來，對對對，如果登記完的話」。

▼李四川。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李四川。（圖／記者李毓康攝）

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課
不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減
快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級
快訊／北捷白髮婦打2歲女童！畫面曝光
快訊／鳳凰北上過程還會增強　估明天上午發布陸警
