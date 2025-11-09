　
社會 社會焦點 保障人權

芬園驚悚車禍！阿公載4孫撞路邊車翻落荔枝園　5人輕重傷送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉9日下午發生一起驚悚的車輛翻覆意外！陳姓爺爺開車載著4名分別為11歲至5歲孫子及孫女，行經彰南路四段時，不明原因疑似擦撞到路邊停放的另一輛小客車，導致車輛失控，翻落約2米深的斜坡掉在荔枝園內。警消獲報後火速趕往現場，緊急將受困車內的5人救出全送醫，詳細事故原因仍有待警方進一步調查。

▲彰化芬園鄉發生翻落邊坡祖孫5人受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園鄉發生翻落邊坡祖孫5人受傷送醫。（圖／民眾提供）

這起意外發生在下午接近3點半的時候。現場狀況相當驚險，附近民眾表示，當時該輛直接從路面翻落到深度約2公尺的斜坡下，最後卡在荔枝園中，車輛嚴重受損。彰化縣消防局在下午3點48分接獲通報，立即派遣消防車、及多名消防救護人員，由芬園分隊長陳柏豪帶隊指揮，趕往現場搶救。

▲彰化芬園鄉發生翻落邊坡祖孫5人受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園鄉發生翻落邊坡祖孫5人受傷送醫。（圖／民眾提供）

救護人員立即利用破壞器材協助受困車內的民眾脫困，並在現場進行初步的包紮、固定等急救處置，最後在4點20分將所有傷者分別送上救護車，前往醫院治療。這起事故共造成5人受傷，令人心疼的是，其中4名傷者都是年幼的孩童。

65歲的陳姓男子、9歲男童、5歲的女童、11歲女童均已送彰基醫院救護，無生命危險；6歲男童傷勢較為嚴重，右小腿骨折。肇事原因尚待警方釐清。

