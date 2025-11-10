　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋：若傷害中國人感情是犯罪　全世界不知道多少人被通緝

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》播出紀錄片，稱要利用國際刑警組織發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。對此，沈伯洋今（10日）直言，中國要對他做「心戰」，他不會因此被阻擋，會持續進行國會外交。他也說明，國際引渡不能針對政治犯，因此中國都是用詐騙、洗錢等理由，所用的罪名也不是一般罪名，都是傷害中國人感情，「如果傷害中國人民感情就是犯罪，我看全世界不知道多少人要被通緝了」。

《央視》近日播出了介紹沈伯洋案件的專題節目，並在標題使用了「起底」一詞。節目中訪問了重慶公安局的警員，警員表示，沈伯洋通過發起建立「台獨分裂組織」「黑熊學院」等方式大肆宣揚「台獨」分裂謬論，賣力充當民進黨當局謀獨挑釁的打手幫凶，惡意向台灣民眾，特別是青少年，兜售台獨主張，仇中思想，廣泛散播台海暴力衝突種子，赤裸裸地從事分裂國家犯罪活動。

節目中還訪問了中國人民大學法學院教授程雷，他表示，沈伯洋這個嫌疑人他比較特別，下一步根據案件偵辦的證據情況，發佈通緝令以後，在國際社會，也可以利用國際刑警組織等一系列的國際組織，紅通（紅色通緝令）等一系列追捕的措施，在全球範圍內對他進行抓捕。

對此，沈伯洋今（10日）受訪表示，中國很愛切香腸，說要這個通緝、即將要追緝、準備要追緝、恐嚇要追緝，到真的通緝，「我都不知道什麼時候」。他們拍影片的目的就是「內宣」和「影響國際焦點」。中國對內有經濟不穩定的事實，因此想要對內轉移焦點。

沈伯洋說明，我國副總統蕭美琴、前總統蔡英文出訪過程引起國際正面回應，「而這件事情是中國最恐懼的」，因此希望藉由這些事情轉移焦點，所以做了7分半的影片，但他們做習近平影片都沒這麼久，其實有點丟臉，還是要告訴大家，「國際外交非常重要，現在應該把焦點放在這，免得被中國轉移焦點」。

至於是否會擔心出國就被抓？沈伯洋說，倒是不會，中國很大目的是針對我方進行「心戰」，意思是針對政治人物或軍事人物施加心理壓力，像前陣子中國攻擊我資通電軍等，就是想要讓國軍感受壓力，對他做一樣的事情也是如此，希望他不要去國際做國會外交，「但我們不會因為這樣子被阻擋」，會持續進行國會外交。

談及國際引渡，沈伯洋說明，其實國際引渡不能針對政治犯，「不過中國也很聰明」，一直以來引渡時都用詐騙、洗錢等因素說要引渡。因此，中國有2層次問題，實體罪名問題以及程序上能不能跨國鎮壓和執法。

實體罪名問題部分，沈伯洋舉例，中國所用的罪名並非一般罪名，用得都是傷害中國人感情這件事，「如果傷害中國人民感情就是犯罪，我看全世界不知道多少人要被通緝了」。

針對黨中央關心，沈伯洋說，「以本黨來講，我們實在是太多人都被中國針對了，所以大家彼此就是分享經驗，也都是跟我說要小心一點」，畢竟中國做這件事情應該是為了內宣或轉移注意力，照理和中國一起唱和、討論的人應該都是中國人，但台灣有很多人跟著中國應和，這些人到底是中國人還是台灣人？這就是奇怪的地方。

沈伯洋也說，國內越來越多人一天到晚看中國內容農場、中國媒體，「說真的，他的行事、心靈上已經受到非常大的影響」，對台灣而言是國安問題。對在地協力者以及在台灣和中國一起唱和者，「其實是我們真的要處理的事情」。

至於外界聲稱黑熊學院是沈伯洋的「軟肋」，沈伯洋反問，「軟肋是什麼意思？軟肋就是弱點。黑熊學院怎麼會是我的弱點？」黑熊學院是他和朋友一起創立的，「我們到現在都還是以黑熊學院為傲」。

沈伯洋也說，黑熊學院目的就是讓大家了解，如果今天中國打過來時，台灣要做什麼準備。這是很正常的事，且全世界有戰爭風險的國家，基本上都一定會提到台灣，而黑熊學院在俄烏戰爭前就已成立，「我們早就知道台灣有戰爭的風險」。

沈伯洋指出，黑熊學院是要告訴國人，如果有戰爭風險時，應知道幾件事。第一，誰要打我們？要了解對手；第二，對方打過來時，我們要做什麼？黑熊學院就只不過是在講這些東西，官方網站、目的、在做什麼都列得清清楚楚，會持續推動全民的民防教育。

沈伯洋表示，儘管他現在不在黑熊學院裡面，但他在不分區立委的位置，照樣去推國防跟國安法案、民防教育等，「這都是我們現在不斷在努力的事情，我想也是中國最懼怕的事情」。

11/08 全台詐欺最新數據

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》播岀紀錄片，稱收到大量針對沈伯洋的舉報線索；且對岸的法學教授更指出，可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。對此，總統府發言人郭雅慧10日表示，這是典型「跨國鎮壓」，很粗暴的行為，中國對台灣沒有任何管轄權。

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織

央視威脅抓捕沈伯洋　陸委會：恐擴及全台民眾

央視威脅抓捕沈伯洋　陸委會：恐擴及全台民眾

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

央視「起底」沈伯洋　威脅全球抓捕

央視「起底」沈伯洋　威脅全球抓捕

