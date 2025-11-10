　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「拜共諜」惹議　鄭麗文提228和解：歷史不該成政治鬥爭工具

▲▼國民黨主席鄭麗文8日下午出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭麗文祭拜共諜連黨內都不滿。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，但對象包含吳石等4名共諜，黨內也出現反彈聲音，認為其踐踏中華民國尊嚴。鄭麗文（10日）貼出受訪影片強調，228或是白色恐怖，不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這是非常嚴肅的歷史問題，應該不帶任何政治的偏見，尊重與還原歷史的真相。

鄭麗文指出，陳明忠老先生還是少年時就投入27部隊，武裝對抗國民黨政權，他們從來沒有主張過台獨，民進黨後來扭曲、片面、錯誤的歷史論述，恐怕完全是偏頗、遺漏參與228人的真相。

鄭麗文表示，希望不要再有人因選票考量、政黨利益，而扭曲、簡化過去這段歷史，這段歷史是屬於所有台灣人民的，不是某個政黨的專利、不是某個政黨的遮羞布，更不是某個政黨的利刃，用來刺殺心目中的敵人。她說，面對228跟白色恐怖悲情的歷史，尋求的是和解、撫平傷痕，而不是在傷口上惡意灑鹽，擴大裂痕，擴大內部的對立，這與紀念228跟白色恐怖的初衷完全背離。

陳明忠為台灣左統政治人物，生於高雄岡山，一生經歷日本殖民統治、二二八事變、白色恐怖、黨外民主運動等時期。戒嚴時期曾二度下獄，入獄期間長達21年，為台灣被關最久的政治犯，也是台灣最後一位政治死刑犯。2019年11月21日在上海逝世，享壽90歲，陳明忠在生前曾表示，也許自己在有生之年看不到兩岸統一，為此感到遺憾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明
快訊／高雄重大火警！寶珠里活動中心陷火海
賓賓哥不忍了！提告圤智雨　恐嚇內容曝光
賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍
高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震
快訊／高雄規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／13:00發生有感地震！震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

「拜共諜」惹議　鄭麗文提228和解：歷史不該成政治鬥爭工具

鳳凰颱風逼近台灣！北市影響最大時間出爐　山區陣風恐達10-12級

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

總統府：蕭美琴歐洲議會演說成功有4大意義　中國打壓一樣可克服

搶普發1萬商機！北市消費200元　月月抽台積電股票、週週抽iPhone

相信高雄有公平公正公開初選！　林岱樺：賴清德意志很清楚

籲賴清德說清楚重啟核電時程表　黃國昌：不要再騙台灣人沒缺電

新壽分手費44.3億！李四川曝解約進度　拚黃仁勳明年6月來台動工

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

「拜共諜」惹議　鄭麗文提228和解：歷史不該成政治鬥爭工具

鳳凰颱風逼近台灣！北市影響最大時間出爐　山區陣風恐達10-12級

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

總統府：蕭美琴歐洲議會演說成功有4大意義　中國打壓一樣可克服

搶普發1萬商機！北市消費200元　月月抽台積電股票、週週抽iPhone

相信高雄有公平公正公開初選！　林岱樺：賴清德意志很清楚

籲賴清德說清楚重啟核電時程表　黃國昌：不要再騙台灣人沒缺電

新壽分手費44.3億！李四川曝解約進度　拚黃仁勳明年6月來台動工

買房別靠感覺了！東森房屋AI超慧選　一鍵挑出你的命定好房

日本拉麵店慘遭熊襲擊！男店員「勇猛狠甩」　滿臉鮮血繼續工作

亞洲首例！46歲男「切半顆心臟」無心跳血壓　台大模擬人工心臟救命

「500姐」騙12年了！一句「少找錢」詐雙北　法官怒批輕罰沒用

韓妞小臉妝2關鍵！光影修容立體輪廓　髮根蓬鬆臉型緊緻自拍不用找角度

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

快訊／高雄寶珠里活動中心陷火海　黑煙衝天波及雙B嚇人畫面曝

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

「天生無腦」被醫判活不到5歲！　她奇蹟慶祝20歲生日

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

【鳳凰颱風逼近】屋舍被毀慘況曝！菲律賓90萬人急撤避難

政治熱門新聞

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

國防部臉書突被蘇丹人灌爆　緊急回應了

鳳凰颱風逼近台灣　北市影響最大時間出爐

北市放颱風假？　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊

海軍包庇離譜飛官！　酒後待命執勤、飛行中離駕駛座

抓包107個帳號「造謠抹黑蕭美琴」　爭議帳號遭肉搜起底

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

謝志偉PO保護蕭美琴維安合照　「為何有此維安？中國要怪自己」

鳳凰颱風撲台　北市府急採強風應變

蔡正元：鄭麗文別自以為是創造兩岸議題　讓民進黨和賴清德笑到喘息

法國BBC報導台灣捐80億歐元？　駐法代表：想像力比巴黎鐵塔還高

蔡英文飛抵柏林　努力深化台歐關係

醫學會遇總統致詞柯文哲怨浪費時間　陳佩琪勸：你現在是他的階下囚

更多熱門

相關新聞

AIT本周見鄭麗文？　民進黨團曝目的

AIT本周見鄭麗文？　民進黨團曝目的

有媒體報導指出，AIT處長谷立言將在本周約新任國民黨主席鄭麗文會談，確認國民黨對國防預算的態度與立場。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）表示，AIT過去經常和國內主要政黨、領導人進行會談。國內各主要政黨是否能同樣履行在2030年前達到國防預算佔GDP 5%的目標，當然是美方關切的事情。

蔡正元：鄭麗文別自以為是創造兩岸議題　讓民進黨和賴清德笑到喘息

蔡正元：鄭麗文別自以為是創造兩岸議題　讓民進黨和賴清德笑到喘息

鄭麗文追思吳石惹議　黃國昌：台灣民主自由是民眾黨堅守的底線

鄭麗文追思吳石惹議　黃國昌：台灣民主自由是民眾黨堅守的底線

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

鄭麗文挨批追悼共諜　藍委：她是用更開放態度面對歷史

鄭麗文挨批追悼共諜　藍委：她是用更開放態度面對歷史

關鍵字：

國民黨鄭麗文吳石共諜白色恐怖

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面