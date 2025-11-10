美參院60：40表決通過協議！　可望結束「史上最長」政府關門

▲ 美國國會大廈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國參議院10日晚間進行表決，稍早以60對40票勉強通過門檻，達成協議推動撥款法案，將有助為政府提供資金至明年1月31日，成為兩黨40天僵局過後，結束史上最長政府關門的第一步。修訂後的法案獲參院正式通過後，仍需眾議院批准並由總統川普簽署，過程約需數天時間。

此前傳出至少8名民主黨中間派參議員與共和黨領袖及白宮達成協議，同意在政府重啟後，日後再就延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act）補助進行表決，成為重啟政府的關鍵。

綜合CNN及BBC等外媒，這場表決對美國民眾至關重要，因共和、民主兩黨未能在10月1日以前就新財年預算達成共識，導致聯邦政府部分停擺，截至9日已持續40天，創下美國史上最長紀錄，期間大量聯邦機構暫停運作，影響遍及全美。

約有140萬名聯邦員工被迫放無薪假或無薪上班，邊境執法、移民執法局（ICE）與醫療院所服務等「必要單位」仍持續運作，但多數人員無薪水可領，還有大量航班因飛航管制員短缺被迫延誤或取消。

此外，「美國營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）經費已用罄，4100萬名受助者面臨失去糧食援助的危機。儘管聯邦法官6日一度下令政府動用緊急資金全額撥付，但隔天最高法院即暫緩執行，使貧困家庭生活雪上加霜。