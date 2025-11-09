　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」　4天警戒範圍曝

▲鳳凰颱風最新動態。（圖／氣象署）

▲鳳凰颱風最新動態。（圖／氣象署）

記者閔文昱／台北報導

隨著第26號颱風「鳳凰」逐步北上接近台灣，東北季風增強、共伴效應率先發威。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（9）日晚間指出，鳳凰颱風穿越菲律賓進入南海後，其東南方暖濕氣流將與東北季風在台灣東部海域交會，周一（10日）起宜蘭、花蓮、台東一帶降雨明顯轉強，部分地區恐出現大雨。

台灣颱風論壇分析，隨著颱風北轉靠近，周二（11日）共伴效應的影響區域將逐漸北移，雨勢最劇烈時刻落在北台灣與東部地區。基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮及台東都有劇烈降雨的機會，提醒民眾嚴防土石流與積淹水等災害。

▲鳳凰颱風共伴效應提前發威，宜花東率先迎強降雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲鳳凰颱風共伴效應提前發威，宜花東率先迎強降雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

至於周三（12日），鳳凰颱風中心將更靠近台灣本島，共伴效應往北推移到北部海面或東海，台灣各地的降雨型態將轉為以颱風環流影響為主。氣象署也指出，颱風北轉過程中環境條件不利其增強，強度預估逐漸減弱，但仍不排除帶來豪雨與強風。

根據氣象署最新預報，10日晚間起東北季風與颱風外圍環流將同步影響，基隆北海岸、大台北及東半部降雨機率高，愈晚愈明顯。11日至12日間北、東及恆春半島恐有大雨或豪雨，12日中南部亦可能轉有短時強降雨。周四（13日）起隨著颱風減弱遠離，雨勢將逐漸趨緩，周五（14日）後天氣轉趨穩定。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒，未來三天北、東部山區應嚴防坍方與落石，海上風浪亦將明顯增強。民眾若有出海或山區活動計畫，應隨時留意中央氣象署與地方政府最新警報與防災資訊。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

11/07 全台詐欺最新數據

颱風鳳凰台灣大雨預警

