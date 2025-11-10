運轉職人挑戰賽再回府城！　大型車安全駕駛×人本交通理念雙軌並行

▲2025 ISUZU運轉職人挑戰賽於大台南會展中心旁登場，吸引貨卡駕駛齊聚參賽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化大型車安全駕駛並深化人本交通理念，台南市政府交通局再度攜手台北合眾汽車有限公司及靖娟兒童安全文教基金會，9日在大台南會展中心旁舉辦「2025 ISUZU運轉職人挑戰賽」。

今年活動除了延續去年深受專業駕駛好評的貨卡安全挑戰賽，更加入多元交通安全教具體驗與警察局防詐宣導專區，讓民眾與駕駛從不同角度理解大型車安全的重要性。

市長黃偉哲表示，交通安全是市府推動道安工作的首要任務，並持續以「工程、教育、執法」三管齊下改善用路環境。大型車因視野死角、內輪差等因素，事故風險遠高於一般車輛，宣導與教育更顯關鍵。透過挑戰賽與互動式學習，不僅讓專業駕駛檢視自身技術，也讓民眾親身體驗大型車在路口轉向時的視野限制，提高彼此的安全意識。

交通局長王銘德指出，大型車事故往往造成重大死傷，臺南市114年1至7月大型車涉入事故的30日內死亡案件共17人，較前一年同期減少15%，顯示管理與宣導已逐漸發揮成效。市府除持續加強300餘家汽車貨運業者的管理與稽查，也透過活動推廣內輪差、視野死角、停讓行人等關鍵觀念。今年更加入人本交通體驗區，呼應市府「府城有禮 人本交通新文化」的推動目標，期望從駕駛與行人雙向提升用路安全。

他補充，「運轉職人挑戰賽」已成為貨卡界的年度盛事，連續兩年在台南舉辦，成功凝聚產官學與公益團體的能量。活動也秉持企業回饋社會的初衷，將報名費全數捐給靖娟基金會，用於推動兒童交通安全教育，讓企業社會責任真正落地。王銘德期盼未來能有更多企業加入交通安全與防詐宣導行列，讓安全文化從職場擴散到家庭與社會，共同打造更友善的用路環境。