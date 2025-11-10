Apple Fitness+服務未來恐生變　蘋果內部傳出「審查中」

記者吳立言／綜合報導

蘋果旗下健身訂閱服務 Apple Fitness+ 的未來走向正遭內部「審查」，據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）最新一期《Power On》專欄中報導，蘋果正在針對該服務進行組織重整與評估。

根據古爾曼說法，Apple Fitness+ 一直被視為蘋果最薄弱的數位服務之一，雖然擁有一批忠實用戶，但整體營收表現有限，且流失率偏高。不過，由於該服務營運成本不高，若強行終止，恐引發負面輿論，因此蘋果仍未做出最終決定。 報導指出，蘋果已決定為 Fitness+ 更換管理層，由公司健康部門副總裁 Sumbul Desai 接手，並將該業務納入健康部門，未來將直接向服務事業部負責人 Eddy Cue 回報。

這項調整預料將使團隊面臨更大的績效壓力，以提升整體成果。 Apple Fitness+ 於 2020 年推出，主打無廣告、專業教練帶領的串流運動課程，單月訂閱費為 9.99 美元，亦可透過 Apple One 訂閱方案一併使用。不過，目前該服務尚未在台灣市場上線。

隨著蘋果持續整合健康與服務生態系，Fitness+ 的命運將成為觀察重點。未來它是否能在競爭激烈的健身市場中找到新定位，仍有待蘋果下一步策略揭曉。