3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 26.2 Beta登場　全新鎖定畫面設計、提醒通知更直覺

▲▼蘋果今日推送iOS26.2 開發者測試版。（圖／記者吳立言製）

▲蘋果今日推送iOS26.2 開發者測試版。（圖／記者吳立言製，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果在推出 iOS 26.1 的隔天（5日），隨即釋出 iOS 26.2 Beta 1 開發者測試版。本次更新新增「液態玻璃」鎖定畫面滑桿、強化提醒事項通知、改良睡眠分數演算法，並將 AirPods 即時翻譯功能擴展至歐盟市場，預計正式版將於 12 月上旬登場。

▲▼蘋果今日推送iOS26.2 開發者測試版。（圖／記者吳立言製）

★ 鎖定畫面：全新「液態玻璃」效果

iOS 26.2 的鎖定畫面新增 「Liquid Glass（液態玻璃）」 選項，使用者可透過滑桿自由調整時鐘透明度，讓顯示效果介於全透亮與霧面之間。若偏好傳統風格，也能切換至「Solid（實心）」模式維持不透明樣式。

★ 睡眠分數調整更貼近體感

搭配 watchOS 26.2，蘋果重新定義 睡眠分數（Sleep Score） 的評級範圍，讓結果更符合實際睡眠狀態。
新範圍如下：

Very Low：0–40（原 0–29）

Low：41–60（原 30–49）

OK：61–80（原 50–69）

High：81–95（原 70–89）

Very High：96–100（原「Excellent」）

睡眠分數會依據「睡眠時長（50 分）」、「就寢時間（30 分）」與「中斷次數（20 分）」加總計算。

▲▼蘋果今日推送iOS26.2 開發者測試版。（圖／記者吳立言製）

★ 提醒事項、Podcast、無邊記 均有新功能

提醒事項（Reminders）：可啟用「緊急（Urgent）」選項，提醒到期時觸發藍色鬧鐘通知，並可在鎖定畫面直接「稍後提醒」或「完成」。

無邊記：新增表格（Tables） 支援，方便整理資料。

Podcast：自動產生章節、顯示節目提及、並可直接於頁面存取相關連結。

▲▼蘋果今日推送iOS26.2 開發者測試版。（圖／記者吳立言製）

★ 其他細節調整

密碼設定：新增「不儲存密碼的網站」管理選項。

AirDrop：程式碼顯示將支援「PIN 交換」，兩人可透過代碼延長 30 天有效連線。

Apple News：新增快速分類按鈕與「追蹤（Following）」專頁。

閃光通知（Flash for Alerts）：可改為螢幕閃爍或同時使用 LED＋螢幕提示。

安全警報（Enhanced Safety Alerts）：集中管理地震、威脅與基於定位的即時警報。

天氣 App：支援「相對時間」提醒，如「下週二」或「下週五」等。▲▼蘋果今日推送iOS26.2 開發者測試版。（圖／記者吳立言製）

目前開發者可下載 iOS 26.2 Beta 1，預計 公測版也將於本周內推出；正式版則預計 12 月 9 日至 16 日之間 釋出，支援所有可運行 iOS 26 的 iPhone 機型。

11/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

