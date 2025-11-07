　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光：可變光圈、鋼殼電池、透明背蓋

▲iPhone 17 Pro鏡頭 。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 17 Pro鏡頭 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果 iPhone 18 Pro 系列傳出最新工程機消息：新機正測試可變光圈主鏡頭與透明後蓋設計，頂規款 iPhone 18 Pro Max 更可能首次導入「不鏽鋼外殼電池」，在強化散熱與安全的同時，也可能帶來重量上的變化。

微博爆料者「數碼閒聊站」最新消息指出，蘋果目前正在開發多款 iPhone 18 原型機，內部測試的方案包括特殊 HIAA 小型挖孔設計與可變光圈鏡頭。韓媒《ET News》先前亦指出，蘋果計畫在明年正式量產具備可變光圈功能的相機模組，能根據環境光線調整實際景深，提升照片風格的靈活度。

知情人士透露，iPhone 18 Pro 系列的橫向長條型相機模組（Deco）將延續現有設計，但背蓋正評估導入透明材質；而 Pro Max 版本則首次嘗試使用鋼殼電池。相較於傳統塑膠包覆電池，鋼殼設計具有更高抗衝擊性與更佳的熱傳導性，但也會增加整機重量。

此外，傳聞中的 iPhone Air二代（定位介於標準版與 Pro 之間）維持超輕薄設計，採用 6.5 吋高刷新率螢幕與 3D 人臉辨識功能，後置橫向相機模組，並考慮新增 4800 萬畫素主鏡頭或超廣角鏡頭。

供應鏈消息也指出，蘋果預計於 2026 年秋季同時發表四款新機，包括 iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與首款摺疊螢幕 iPhone，而標準版 iPhone 18 可能延後至 2027 年上半年登場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光
快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損
前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯
蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光：可變光圈、鋼殼電池、透明背蓋

三星Galaxy S26 Ultra傳延續2億主鏡　長焦3倍升級、畫質更銳利

蘋果傳年砸10億美元租用Gemini　新Siri功能將媲美ChatGPT

亞馬遜推出AI翻譯服務　助Kindle作者自動生成多語電子書

小改款大升級！2026 iPhone Air傳將搭載雙鏡頭

燦坤搭普發一萬熱潮　年度大促銷開跑

中華電信3大主軸助攻台灣影視　談串流平台合併：必然過程

Google Ads不會消失　谷歌高層：只會變更聰明

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光：可變光圈、鋼殼電池、透明背蓋

三星Galaxy S26 Ultra傳延續2億主鏡　長焦3倍升級、畫質更銳利

蘋果傳年砸10億美元租用Gemini　新Siri功能將媲美ChatGPT

亞馬遜推出AI翻譯服務　助Kindle作者自動生成多語電子書

小改款大升級！2026 iPhone Air傳將搭載雙鏡頭

燦坤搭普發一萬熱潮　年度大促銷開跑

中華電信3大主軸助攻台灣影視　談串流平台合併：必然過程

Google Ads不會消失　谷歌高層：只會變更聰明

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」！2名死者身分曝光

你家超過30年了嗎？政府砸50億救老屋　「老宅延壽」雙北先開跑

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯拉

凱蒂佩芮新歌認情變！ 　歌詞吐心聲「OK繃貼滿破碎的心」：曾說服自己你會改

谷關溫泉吊橋深呼吸　創意吶喊獲梨山限量茶包

喬科維奇雅典賽奪室內200勝　場中擊掌掀全場高潮

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

立冬天熱吃補易上火！　改吃溫潤食材補氣又順口

雪碧力挺謝侑芯：她不缺錢　「愛出國≠做伴遊」也沒碰違禁品

3C家電熱門新聞

iPhone 18 Pro傳導入可變光圈與透明背蓋

蘋果回應Face ID不用鏡頭　網友瘋實測

燦坤搭普發一萬熱潮

2026 iPhone Air傳將搭載雙鏡頭

iOS 26.2 Beta登場　多項介面同步優化

蘋果傳年付10億租用Gemini模型

三星S26 Ultra傳升級3倍長焦鏡頭

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

iPhone 18 Pro傳將換上全新「神秘」配色

三創驚爆人潮「搶買旅拍神機」

亞馬遜推出Kindle AI翻譯功能

中華電信3大主軸助攻台灣影視

Google首頁萬聖節驚喜！點開免費玩

iOS 26.1修復重大漏洞　蘋果籲儘速更新

更多熱門

相關新聞

蘋果傳年付10億租用Gemini模型

蘋果傳年付10億租用Gemini模型

蘋果正籌備推出全新一代智慧語音助理 Siri，預計將採用 Google 的大型語言模型 Gemini 作為核心 AI 技術，藉此大幅提升語意理解與多步驟任務處理能力。新版本 Siri 預計於 2026 年春季隨 iOS 26.4 正式登場。

2026 iPhone Air傳將搭載雙鏡頭

2026 iPhone Air傳將搭載雙鏡頭

蘋果回應Face ID不用鏡頭　網友瘋實測

蘋果回應Face ID不用鏡頭　網友瘋實測

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

iOS 26.2 Beta登場　多項介面同步優化

iOS 26.2 Beta登場　多項介面同步優化

關鍵字：

蘋果iPhone18可變光圈鋼殼電池智慧手機iPhone18ProApple

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

錯過分流登記　財政部曝補救方式

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面