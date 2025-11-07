蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光：可變光圈、鋼殼電池、透明背蓋

▲iPhone 17 Pro鏡頭 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果 iPhone 18 Pro 系列傳出最新工程機消息：新機正測試可變光圈主鏡頭與透明後蓋設計，頂規款 iPhone 18 Pro Max 更可能首次導入「不鏽鋼外殼電池」，在強化散熱與安全的同時，也可能帶來重量上的變化。

微博爆料者「數碼閒聊站」最新消息指出，蘋果目前正在開發多款 iPhone 18 原型機，內部測試的方案包括特殊 HIAA 小型挖孔設計與可變光圈鏡頭。韓媒《ET News》先前亦指出，蘋果計畫在明年正式量產具備可變光圈功能的相機模組，能根據環境光線調整實際景深，提升照片風格的靈活度。

知情人士透露，iPhone 18 Pro 系列的橫向長條型相機模組（Deco）將延續現有設計，但背蓋正評估導入透明材質；而 Pro Max 版本則首次嘗試使用鋼殼電池。相較於傳統塑膠包覆電池，鋼殼設計具有更高抗衝擊性與更佳的熱傳導性，但也會增加整機重量。

此外，傳聞中的 iPhone Air二代（定位介於標準版與 Pro 之間）維持超輕薄設計，採用 6.5 吋高刷新率螢幕與 3D 人臉辨識功能，後置橫向相機模組，並考慮新增 4800 萬畫素主鏡頭或超廣角鏡頭。

供應鏈消息也指出，蘋果預計於 2026 年秋季同時發表四款新機，包括 iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與首款摺疊螢幕 iPhone，而標準版 iPhone 18 可能延後至 2027 年上半年登場。