3C家電

蘋果傳年砸10億美元租用Gemini　新Siri功能將媲美ChatGPT

▲Siri。（圖／記者吳立言攝）

▲Siri。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果正籌備推出全新一代智慧語音助理 Siri，預計將採用 Google 的大型語言模型 Gemini 作為核心 AI 技術，藉此大幅提升語意理解與多步驟任務處理能力。新版本 Siri 預計於 2026 年春季隨 iOS 26.4 正式登場。

根據《彭博》報導，蘋果每年將支付約 10 億美元給 Google，以使用其專為蘋果打造的 1.2 兆參數人工智慧模型。該模型規模遠超蘋果現行的「Apple Intelligence」雲端系統（約 1500 億參數），效能差距明顯。Gemini 採「專家混合架構（Mixture-of-Experts）」設計，每次查詢僅啟用部分參數，兼顧運算效能與成本。

新版 Siri 將結合 Gemini 與蘋果自研模型，用於摘要生成、多步驟任務規劃及跨應用操作等功能。Google 為蘋果打造的模型將運行於「Apple Private Cloud Compute」私有雲端伺服器，Google 不會接觸或儲存任何使用者資料。

報導中指出，蘋果曾考慮採用自家模型，並測試過 OpenAI 與 Anthropic 的方案，但最終因收費過高而選擇與 Google 合作。兩家公司原已維持長期搜尋協議，Google 每年支付蘋果約 200 億美元，以維持其搜尋引擎在 iPhone 與 Safari 的預設地位。

雖然現階段將依賴 Google 技術，蘋果仍在積極研發自有大型語言模型，規模預計達 1 兆參數，最快可能於 2026 年上線。分析人士認為，蘋果暫不會主動公開這項合作，以免影響自研計畫的推進。

新版 Siri 將能處理更複雜的指令與跨 App 任務，功能將更接近 ChatGPT 與 Claude 等生成式 AI 助理。不過蘋果並未計畫推出獨立聊天機器人，而是將 AI 能力整合於現有系統中。

11/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蘋果傳出正開發第二代的 iPhone Air 型號，根據來自其供應鏈的中國爆料者指出，這款機型將可能從單鏡頭升級為「雙後鏡頭」設計。

siri Apple Intelligence Apple 蘋果 Gemini Google

