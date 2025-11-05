蘋果回應iPhone解鎖「FaceID不用鏡頭」　網友瘋實測

記者許力方／綜合報導

日本網路日前瘋傳一項實測，iPhone前鏡頭貼膠帶仍能順利通過Face ID驗證，甚至完成Apple Pay付款，當時就引發熱烈討論，如今「Face ID解鎖不需要鏡頭」也登上中國大陸熱搜，蘋果官方客服對此也做出正面回應，iPhone解鎖不是透過前置鏡頭，而是透過深感測鏡頭投射捕獲面部的紅外線圖像。

多數人以為Face ID解鎖時，是靠自拍鏡頭捕捉影像，但真正負責臉部辨識的，是螢幕上方那組「原深感測相機系統」（TrueDepth Camera System），是由三個主要元件組成，包括發射不可見紅外光的「泛光照明器」（Flood Illuminator）、建立立體深度地圖的「點陣投射器」（Dot Projector）和接收反射光點、計算臉部深度資訊的「紅外線鏡頭」（Infrared Camera）。

「iPhone面容解鎖不需要鏡頭」近日也登上中國大陸熱搜，網友紛紛實測直呼「冷知識。」對此，蘋果官方客服人員向《密度財經》回應表示，FaceID解鎖並不是透過前置鏡頭，而是透過深感相機系統進行識別，紅外線鏡頭會透過紅外線捕捉各定特徵點，來實現解鎖，但「完全不需要鏡頭」這個說法並不嚴謹，廣義來說，紅外線鏡頭仍屬於鏡頭。

事實上，蘋果的Face ID並非單純「辨認臉型」，而是將臉部特徵轉化為數學模型並加密儲存在晶片的安全區域內，不會上傳雲端或iCloud。官方指出，隨機一名陌生人誤解鎖的機率低於百萬分之一，系統也能透過機器學習持續更新臉部模型，即使配戴眼鏡、口罩或留鬍子，也能維持辨識準確度。