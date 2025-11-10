鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他見路徑圖愣：狠角色

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）



記者施怡妏／綜合報導

中度颱風鳳凰進逼，今（10）日、周二雖然北部還未在陸上警報範圍之內，但要留意颱風本身環流與東北風共伴，所產生的豪大雨勢。有網友貼出颱風路徑圖，鳳凰大甩尾轉彎後，從西邊直撲台灣，略過中央山脈，網友驚呼「居然走著六親不認的路徑。」

網友在Threads發文，根據目前預估的颱風路徑，從西半邊登陸後，穿越台灣上空，「居然走著六親不認的路徑，這大小...怕是連中央山脈也擋不住吧！」

也有網友好奇這次能不能放颱風假，「看來這次颱風比較聰明，你們覺得颱風假有望嗎？這看起來是連車都騎不了啦。」

貼文掀起網友熱議，「剛弄好的電線桿門窗準備重置了」、「有夠狠」、「又嘉義登陸？上次沒電+斷網三天，苦不堪言欸 」、「我家後門又要飛走了」、「不要再來嘉義了，上一次已經有夠慘了」、「沒有中央山脈擋住，這真的不敢想」。有內行網友分析，「這方向進來的颱風，北北基桃新週三會沒有風，週四如果颱風沒消失的話北部才可能有機會。」

中央氣象署預估，今日晚間發布海上颱風警報，明日上午發布陸警機率最高，台北雨勢一早也漸大。被問到有無機會放颱風假？台北市長蔣萬安今表示，鳳凰颱風轉向角度、路徑、速度都高度不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊。

▼最新各國官方都預測鳳凰會穿台。（圖／NCDR）