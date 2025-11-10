斯洛伐克兩列火車追撞！　數十乘客輕重傷

#BREAKING | NEWS

Update over 30 people injured some in serious condition after two trains collide in Slovakia at the Bratislava main station.



Massive search and rescue ongoing with hundreds of emergency responders helping with the injured and victims and passengers stuck… pic.twitter.com/HoWb3wqcmc — Todd Paron (@tparon) November 9, 2025

記者張靖榕／綜合報導

斯洛伐克今晚發生兩列火車追撞事故，造成數十名乘客受傷。根據內政部與警方初步通報，雖然有多人受傷送醫，但所幸目前並無人喪生。這是該國近一個月內發生的第二起重大鐵路事故。

▲斯洛伐克兩列火車追撞 。（圖／翻攝X）



根據路透社（Reuters）報導，斯洛伐克內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）在事故現場接受電視台訪問時表示，事故共造成數十人輕傷，其中11人因傷勢較重被送往醫院治療。他指出：「所幸這次沒有人死亡，這是非常幸運的事。」

事故發生地點位於首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）與東北方約20公里處的佩齊諾克（Pezinok）之間。警方在社群平台臉書（Facebook）上發布消息指出，根據初步調查，兩列火車並非正面相撞，也未發生出軌情況。當局已派出救援單位前往現場協助傷患並疏散乘客。

斯洛伐克警方已展開調查，以釐清兩列火車發生追撞的具體原因。交通部門則表示，事發路段暫時中斷營運，待現場清理與安全檢測完成後才會恢復通行。

這起事故是斯洛伐克近一個月內的第二起火車相撞事件。10月13日，該國東部地區曾發生兩列火車對撞事故，造成91人受傷。