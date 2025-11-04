社群觸及率暴增125%！臺中數位行銷輔導超強助力「吟遊文創」讓傳統工藝走進年輕世代

▲從市集擺攤到跨境行銷輔導，吟遊文創創辦人陳立凡以永續材料打造新時代的工藝品牌；這場從臺中出發的創業旅程，不只是藝術創作，更是一場讓傳統重生的文化實驗。（圖／記者黃克翔攝）

記者張芳瑜／綜合報導

在臺中文創產業的版圖上，吟遊文創設計工作室是一個特別的存在。以「永續×工藝傳承」為核心，不僅進行當代文化創作，更深入研究絨花、纏花、蓪草等傳統工藝，嘗試讓「古老技藝」以嶄新姿態融入現代生活。

創辦人陳立凡回憶創業初期：「最困難的其實是被看見。一開始沒有人知道我在做什麼，也不理解這樣的工藝為什麼重要。」那時，她沒有場地、沒有資金，就帶著作品一個縣市一個縣市地跑市集，從臺中出發到嘉義、台北等幾乎全台走透透。「我就是不斷介紹、不斷解釋這些傳統工藝的價值。」

在一次次展覽、市集與駐村的過程中，她慢慢發現，每一次實體曝光都是與世界對話的機會，像是因此被美術館館長注意到作品，後來更有KOL主動拍片介紹；她笑說：「要出去，才有被看見的機會。」

▲▼陳立凡以傳統材質出發創造出新時代的工藝創作，圖為永續材質的絨花工藝作品。（圖／記者黃克翔攝）

善用政策資源，讓夢想不只停留在手稿上

面對品牌推廣與營運挑戰，陳立凡從不停止學習。她說：「創業的人會很敏銳地去找資源，看到政府有課程、輔導我都會報名。」因此，她參加臺中市政府跨境體驗示範基地的數位行銷輔導計畫。不同於以往文化或設計類的輔導，這是她第一次用「商業模式」的角度來審視品牌。「老師會很直接指出我哪裡做得不夠好。」她笑著說，「以前銀行也曾直接對我說『妳太理想主義了』，但跨境基地的老師不只批評，還手把手教我怎麼改。」

▲參加臺中市政府跨境體驗示範基地的數位行銷輔導計畫，讓陳立凡建構更完整的商業行銷觀念，有助品牌發展。（圖／陳立凡提供）

在老師的協助下，她重新檢視品牌定位與經營策略，學習SEO、AI運用、影片架構與官網優化，並養成「要留下數位足跡」的觀念。「FB、IG的內容會被滑過去，只有官網能留下專業記錄。」她說，現在的品牌官網已整合作品、研究與部落格，讓更多人能夠看見她對於工藝背後的思考。這次輔導也帶來顯著成效，吟遊文創的社群觸及率提升逾125%，單日活躍使用者人數成長高達925%。

▲在臺中市跨境體驗示範基地的協助下，吟遊文創成功以數位策略打開品牌新局。（圖／陳立凡提供）

文化與新媒體的完美交會

數位工具不僅帶來曝光，也改變了她看待創作的方式。「新媒體不是只為了曝光，而是讓我知道誰真的在關注。」她坦言，不再追求流量，而是專注於讓真正理解作品的人看到內容。她經營Facebook、Instagram、Threads與官網等多平台，逐步摸索出各自的角色定位，「FB是資訊整理；IG則是互動最強的平臺，特別是台北的族群；而Threads在大型活動像文博會期間，流量會特別明顯。」她笑說，雖然自己不擅社交，「但我可以用創作說話。」

新媒體讓她找到與觀眾溝通的語言：對她而言，社群媒體是一座橋樑，讓東方工藝與現代美學產生連結。「我希望讓傳統工藝以更貼近生活的方式被感受。」她說，「這樣的作品，不只是藝術品，而是能成為人們生活的一部分。」

▲▼透過新媒體行銷，吟遊文創讓更多年輕族群重新認識傳統工藝之美。（圖／記者黃克翔攝）

從臺中啟程，讓文化工藝被世界聽見

陳立凡始終以「從臺中出發、走向世界」為使命；方法就是堅持自己想做的事，就有這個機會被世界看見，像是她創造的絨花工藝作品，使用了「木頭抽絲做出的永續材料，而不是傳統慣用的蠶絲。」這種結合永續理念的創新工藝相當罕見，也讓她獲得更多海外策展邀請，近年來，她便以工藝創作多次登上國際舞台，包括法國Maison&Objet展會、日本Design Festa，以及紅點設計博物館（廈門館）的邀展；「我每年都會研究一種工藝，寫成論文，也希望讓世界看到台灣的當代工藝。」她說。

▲木頭抽絲做出的永續材料，不是傳統慣用的蠶絲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳立凡以東方工藝為核心，讓台灣手作藝術走上國際舞台。上圖為吟遊文創在2024法國巴黎M&O參展工藝中心畫面；下圖為2025進駐宜蘭傳藝中心巧藝館。（圖／陳立凡提供）

除了藝術展出，她也積極與企業合作，例如凱基銀行ESG藝術廊道專案。「對我來說，這不只是合作，而是把永續的理念推進更多公共空間。」未來，她期許自己挑戰大型創作形式，呈現傳統工藝的力量，讓台灣文化以更壯闊的姿態站上國際舞台。

▲▼上圖為陳立凡的2025凱基銀行個展，下圖則是2024年群島藝術園區駐村的講座現場照片。（圖／陳立凡提供）

給青創者的一句話：「你做得很好！」

談起對青年創業者的建議，陳立凡沉思片刻後說：「你做得很好。」她笑著補充：「創業不會一帆風順，每個挫折都是養分。要不斷回望初心，保持柔軟與堅韌。相信自己、繼續走下去，有一天你會發現，那些難關其實都在成就現在的你。」

她的故事也是許多正在創業路上的青年的縮影，從創作的初心到勇敢尋找資源、嘗試數位轉型的突破，吟遊文創以堅持與創意證明：當文化底蘊遇上新媒體，工藝不再只是歷史，而是未來的語言。陳立凡表示：「我始終相信，工藝不只是技術或傳統的象徵，而是一種能與當代社會對話的文化語言。臺中有完整的設計、生產與文化鏈條，我希望以這裡為基地，把永續工藝的精神融入生活與產業，讓文化不只是保存，而是能被重新使用、被體驗、被喜愛。」

臺中因為有著位於台灣中間的地理位置優勢，臺中市政府更是透過場域、資金與研發資源，打造一個支持青創的完整生態，都讓臺中成為那片最適合夢想萌芽的土壤。

▲吟遊文創創辦人陳立凡用工藝為夢想發聲，她也鼓勵有志創業者多多利用政府資源，保持初心堅持下去。（圖／記者黃克翔攝）

吟遊文創近期活動資訊：

11/11、11/18｜2025 TCOD 台中原創快閃・絨花體驗課

地點：臺中國家歌劇院VVG好樣劇場咖啡（點此報名）

＊名額有限需提前報名，若觀眾告知「從 ETtoday 看到」可免費體驗。

即日起至 2026/1/13｜枝間新綠・陳立凡個展

地點：臺北凱基銀行敦北分行（簡介）

商品亦可於宜蘭傳藝園區巧藝館實體選購；最新活動資訊可隨時於官網或社群平台（FB、IG）查詢。

臺中市政府經濟發展局廣告