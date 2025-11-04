　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社群觸及率暴增125%！臺中數位行銷輔導超強助力「吟遊文創」讓傳統工藝走進年輕世代

▲▼臺中,青創,吟遊文創,陳立凡,臺中市政府跨境示範基地,數位,行銷,工藝,傳統。（圖／業者提供）

▲從市集擺攤到跨境行銷輔導，吟遊文創創辦人陳立凡以永續材料打造新時代的工藝品牌；這場從臺中出發的創業旅程，不只是藝術創作，更是一場讓傳統重生的文化實驗。（圖／記者黃克翔攝）

記者張芳瑜／綜合報導

在臺中文創產業的版圖上，吟遊文創設計工作室是一個特別的存在。以「永續×工藝傳承」為核心，不僅進行當代文化創作，更深入研究絨花、纏花、蓪草等傳統工藝，嘗試讓「古老技藝」以嶄新姿態融入現代生活。

創辦人陳立凡回憶創業初期：「最困難的其實是被看見。一開始沒有人知道我在做什麼，也不理解這樣的工藝為什麼重要。」那時，她沒有場地、沒有資金，就帶著作品一個縣市一個縣市地跑市集，從臺中出發到嘉義、台北等幾乎全台走透透。「我就是不斷介紹、不斷解釋這些傳統工藝的價值。」

在一次次展覽、市集與駐村的過程中，她慢慢發現，每一次實體曝光都是與世界對話的機會，像是因此被美術館館長注意到作品，後來更有KOL主動拍片介紹；她笑說：「要出去，才有被看見的機會。」

▲▼ 台中青創-吟遊文創。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳立凡以傳統材質出發創造出新時代的工藝創作，圖為永續材質的絨花工藝作品。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 台中青創-吟遊文創。（圖／記者黃克翔攝）

善用政策資源，讓夢想不只停留在手稿上

面對品牌推廣與營運挑戰，陳立凡從不停止學習。她說：「創業的人會很敏銳地去找資源，看到政府有課程、輔導我都會報名。」因此，她參加臺中市政府跨境體驗示範基地的數位行銷輔導計畫。不同於以往文化或設計類的輔導，這是她第一次用「商業模式」的角度來審視品牌。「老師會很直接指出我哪裡做得不夠好。」她笑著說，「以前銀行也曾直接對我說『妳太理想主義了』，但跨境基地的老師不只批評，還手把手教我怎麼改。」

▲▼臺中,青創,吟遊文創,陳立凡,臺中市政府跨境示範基地,數位,行銷,工藝,傳統。（圖／業者提供）

▲參加臺中市政府跨境體驗示範基地的數位行銷輔導計畫，讓陳立凡建構更完整的商業行銷觀念，有助品牌發展。（圖／陳立凡提供）

在老師的協助下，她重新檢視品牌定位與經營策略，學習SEO、AI運用、影片架構與官網優化，並養成「要留下數位足跡」的觀念。「FB、IG的內容會被滑過去，只有官網能留下專業記錄。」她說，現在的品牌官網已整合作品、研究與部落格，讓更多人能夠看見她對於工藝背後的思考。這次輔導也帶來顯著成效，吟遊文創的社群觸及率提升逾125%，單日活躍使用者人數成長高達925%。

▲▼臺中,青創,吟遊文創,陳立凡,臺中市政府跨境示範基地,數位,行銷,工藝,傳統。（圖／業者提供）

▲在臺中市跨境體驗示範基地的協助下，吟遊文創成功以數位策略打開品牌新局。（圖／陳立凡提供）

文化與新媒體的完美交會

數位工具不僅帶來曝光，也改變了她看待創作的方式。「新媒體不是只為了曝光，而是讓我知道誰真的在關注。」她坦言，不再追求流量，而是專注於讓真正理解作品的人看到內容。她經營Facebook、Instagram、Threads與官網等多平台，逐步摸索出各自的角色定位，「FB是資訊整理；IG則是互動最強的平臺，特別是台北的族群；而Threads在大型活動像文博會期間，流量會特別明顯。」她笑說，雖然自己不擅社交，「但我可以用創作說話。」

新媒體讓她找到與觀眾溝通的語言：對她而言，社群媒體是一座橋樑，讓東方工藝與現代美學產生連結。「我希望讓傳統工藝以更貼近生活的方式被感受。」她說，「這樣的作品，不只是藝術品，而是能成為人們生活的一部分。」

▲▼ 台中青創-吟遊文創。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼透過新媒體行銷，吟遊文創讓更多年輕族群重新認識傳統工藝之美。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 台中青創-吟遊文創。（圖／記者黃克翔攝）

從臺中啟程，讓文化工藝被世界聽見

陳立凡始終以「從臺中出發、走向世界」為使命；方法就是堅持自己想做的事，就有這個機會被世界看見，像是她創造的絨花工藝作品，使用了「木頭抽絲做出的永續材料，而不是傳統慣用的蠶絲。」這種結合永續理念的創新工藝相當罕見，也讓她獲得更多海外策展邀請，近年來，她便以工藝創作多次登上國際舞台，包括法國Maison&Objet展會、日本Design Festa，以及紅點設計博物館（廈門館）的邀展；「我每年都會研究一種工藝，寫成論文，也希望讓世界看到台灣的當代工藝。」她說。

▲▼ 台中青創-吟遊文創。（圖／記者黃克翔攝）

▲木頭抽絲做出的永續材料，不是傳統慣用的蠶絲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼臺中,青創,吟遊文創,陳立凡,臺中市政府跨境示範基地,數位,行銷,工藝,傳統。（圖／業者提供）

▲▼陳立凡以東方工藝為核心，讓台灣手作藝術走上國際舞台。上圖為吟遊文創在2024法國巴黎M&O參展工藝中心畫面；下圖為2025進駐宜蘭傳藝中心巧藝館。（圖／陳立凡提供）

▲▼臺中,青創,吟遊文創,陳立凡,臺中市政府跨境示範基地,數位,行銷,工藝,傳統。（圖／業者提供）

除了藝術展出，她也積極與企業合作，例如凱基銀行ESG藝術廊道專案。「對我來說，這不只是合作，而是把永續的理念推進更多公共空間。」未來，她期許自己挑戰大型創作形式，呈現傳統工藝的力量，讓台灣文化以更壯闊的姿態站上國際舞台。

▲▼臺中,青創,吟遊文創,陳立凡,臺中市政府跨境示範基地,數位,行銷,工藝,傳統。（圖／業者提供）

▲▼上圖為陳立凡的2025凱基銀行個展，下圖則是2024年群島藝術園區駐村的講座現場照片。（圖／陳立凡提供）

▲▼臺中,青創,吟遊文創,陳立凡,臺中市政府跨境示範基地,數位,行銷,工藝,傳統。（圖／業者提供）

給青創者的一句話：「你做得很好！」

談起對青年創業者的建議，陳立凡沉思片刻後說：「你做得很好。」她笑著補充：「創業不會一帆風順，每個挫折都是養分。要不斷回望初心，保持柔軟與堅韌。相信自己、繼續走下去，有一天你會發現，那些難關其實都在成就現在的你。」

她的故事也是許多正在創業路上的青年的縮影，從創作的初心到勇敢尋找資源、嘗試數位轉型的突破，吟遊文創以堅持與創意證明：當文化底蘊遇上新媒體，工藝不再只是歷史，而是未來的語言。陳立凡表示：「我始終相信，工藝不只是技術或傳統的象徵，而是一種能與當代社會對話的文化語言。臺中有完整的設計、生產與文化鏈條，我希望以這裡為基地，把永續工藝的精神融入生活與產業，讓文化不只是保存，而是能被重新使用、被體驗、被喜愛。」

臺中因為有著位於台灣中間的地理位置優勢，臺中市政府更是透過場域、資金與研發資源，打造一個支持青創的完整生態，都讓臺中成為那片最適合夢想萌芽的土壤。

▲▼ 台中青創-吟遊文創。（圖／記者黃克翔攝）

▲吟遊文創創辦人陳立凡用工藝為夢想發聲，她也鼓勵有志創業者多多利用政府資源，保持初心堅持下去。（圖／記者黃克翔攝）

吟遊文創近期活動資訊：

11/11、11/18｜2025 TCOD 台中原創快閃・絨花體驗課
地點：臺中國家歌劇院VVG好樣劇場咖啡（點此報名
＊名額有限需提前報名，若觀眾告知「從 ETtoday 看到」可免費體驗。

即日起至 2026/1/13｜枝間新綠・陳立凡個展
地點：臺北凱基銀行敦北分行（簡介

商品亦可於宜蘭傳藝園區巧藝館實體選購；最新活動資訊可隨時於官網或社群平台（FBIG）查詢。

臺中市政府經濟發展局廣告

臺中青創吟遊文創陳立凡臺中市政府跨境示範基地數位行銷工藝傳統

