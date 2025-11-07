木村拓哉戴黑框現身異世界！全新OWNDAYS廣告「穿越岩石金屬異界」展現熟男魅力 

▲木村拓哉化身「進化中的大人」，於OWNDAYS全新廣告《黑色眼淚》篇中配戴黑框眼鏡現身。（圖／品牌提供，下同）

日本人氣男星木村拓哉再度展現時尚影響力！日本知名眼鏡品牌OWNDAYS宣布，由木村拓哉擔任全球大使，並在2025年11月5日起，在日本與台灣同步推出全新形象廣告《眼神的獨白》系列「黑色眼淚」篇。廣告以「進化中的大人」為主題，透過木村拓哉沉穩而深邃的眼神，詮釋成熟人生歷練下的情感層次與從容風範，展現「黑色」所代表的力量與優雅，流露出木村拓哉獨有的深邃魅力與從容風範！

「進化中的大人」木村拓哉新廣告播出！

OWNDAYS長期致力於結合功能性與時尚感的設計，為不同世代打造專屬的眼鏡體驗。此次廣告以「黑色眼淚」為核心意象，象徵人隨著年齡增長而歷經的各種情緒與成長。

隨著年齡增長，人們會經歷許多不如意的事，有時憤怒、不安、有時逞強，或者喜悅，各種情感交錯。將外界變化帶來的喜怒哀樂吞下，以平靜的姿態面對他人，這正是「大人的從容」。而這樣的歷練，逐漸孕育出「深邃的黑」。

「黑色眼淚」象徵的並非單純的悲傷，而是人心中蘊藏的情感深度與成熟。

木村拓哉在影片中戴上OWNDAYS最新系列「BACK in BLACK」黑框眼鏡與多焦點眼鏡，在充滿岩石與金屬質感的異世界場景中，以冷冽且時尚的姿態詮釋「不斷進化的大人」樣貌。影片全程未使用動畫，而是透過光影、色彩與造型，真實呈現出眼鏡跨越時間與環境、持續貼近日常並不斷進化的姿態，傳達品牌「與生活共進化」的理念。

眼鏡時尚新宣言——「黑框，很可以吧？」

隨著廣告同步推出的平面形象主題「黑框，很可以吧？」以黑色為視覺主調，營造出寧靜且沉穩的調性，亦突顯出木村拓哉與眼鏡的存在感，簡明表達了「BACK in BLACK」的概念與世界觀。新形象視覺也於即日起，於全台門市正式亮相！

粉絲必看廣告花絮！

木村拓哉談「進化中的大人」

Ｑ：擔任OWNDAYS的全球品牌大使，11月5日起，新的電視廣告將在日本與台灣播出。請問您目前的心情或想法為何？

木村拓哉：這次的廣告運用了各種的科技表現手法，能夠與久違合作的導演與製作團隊一起完成，我覺得這次呈現出了非常獨特的世界觀。

在日常生活中，大家或許不太會特別注意眼鏡的廣告，但我相信這次的作品，會讓人不自覺地多看一眼、產生「喔～」的感覺。

另外，這支廣告中也細膩地融入了許多關於「眼鏡與人」之間如何連結、如何共存的訊息，這些細節都是與團隊一同細心打造出來的，希望觀眾也能夠細細品味。

Ｑ：對於OWNDAYS的眼鏡印象如何？實際配戴後的感想是什麼？

木村拓哉：老實說，真的非常輕！輕到幾乎沒有壓力，這點讓我很驚訝；眼鏡若戴上去之後，很貼合頭部，不會一動就滑下來。

與我平常也常戴眼鏡，相較之下這次讓我印象最深的是「輕盈」、「無負擔」、「貼合度」都做得非常好，真的很舒適。現在我正實際感受到這份舒適感。

鏡片與鏡框的顏色變化也很豐富，看起來用途多樣又有趣。會讓人想：「這副眼鏡要在哪個場合配戴好呢？」這樣的思考過程也很開心。

平常與人見面時，戴著深黑色鏡片交談時多少會有點不自在，不過OWNDAYS的眼鏡就算配戴著也不會讓人覺得失禮，反而讓氣氛更輕鬆。它有許多淺色鏡片與溫和色調的款式，不論是正式場合還是休閒時刻都能搭配使用，我很期待接下來能多多嘗試。

像我現在戴的這種黑框眼鏡，以前在拍戲時也常戴，讓我不禁想起：「啊，好久沒戴眼鏡了這種感覺呢（笑）。」

Ｑ：多焦點眼鏡通常建議給容易感到眼睛疲勞的 40 歲以上族群。木村先生您是否也會感到眼睛疲勞呢？

木村拓哉：當我們要把某些東西「輸入」給自己的時候，最初的入口其實就是「眼睛」。如果這個「輸入」的品質不好，輸出的結果也不會好。

就像是工作，必須先閱讀劇本進行「輸入」，再在現場進行「輸出」。如果輸入的狀態不佳，就容易在現場卡住、產生不安。

有了多焦點眼鏡之後，不需要多花額外的力氣，只要戴上它，遠處的風景也好、近處的文字也好，都能自然地被吸收進來。就像是一個「濾鏡」般自然又順暢，非常實用、非常可靠。對我來說，是可以完全信賴的夥伴。不只是滑手機，對那些在公司裡需要長時間面對電腦的人來說，眼鏡也是一種不可或缺的「保護者」。

眼睛疲勞很容易影響到脖子和肩膀，身體受到影響之後，精神也會跟著變得脆弱。整個身體的平衡都會被打亂。

我覺得藍光鏡片作為「保護者」也非常不錯；能保護好身體，自然也能支撐住心理；從這個角度來看，多焦點眼鏡真的是一個簡單又值得依賴的好夥伴。

Ｑ：年末也是讓人察覺自身變化的時刻。想請問木村先生，今年有什麼事情讓您覺得自己雖然外表看不出，但內心發生了很大的變化呢？就像廣告中的鱷魚一樣。

木村拓哉：雖然可能有些退化，但要真正進化還是很不容易呢。不過，我覺得自己真的很幸運，能遇到很多人。參與拍攝作品的過程，其實也是一種人與人的相遇，所以我覺得這一年在這樣的際遇下，自己非常幸運。希望這些相互影響的經驗下，也能讓我有一點進化。

「BACK in BLACK」系列——黑色魅力的再定義！

以OWNDAYS品牌色「黑色」為基調設計的全新系列「BACK in BLACK」，以黑色鏡框為設計主軸，展現低調卻強烈的時尚態度。以木村拓哉於廣告配戴的「OB2015G-5A」黑框眼鏡來說，設計兼具實用與美感，無論日常穿搭或正式場合皆能輕鬆駕馭。

透過木村拓哉的全新形象廣告，OWNDAYS重新詮釋「黑」的意義——那是歲月沉澱後的力量，也是大人風格的象徵。無論作為日常配戴，還是時尚造型的點綴，「BACK in BLACK」以易於搭配的特性，以及黑色特有的洗鍊質感，為你優雅突顯個人風格與魅力。

OWNDAYS X 木村拓哉「BACK in BLACK」全新形象廣告。