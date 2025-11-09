　
政治

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

▲▼副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，9日清晨搭機返底台灣，並發表機場談話。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，9日清晨搭機返抵國門，並發表機場談話。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴昨天（8日）驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，成就罕見外交突破。蕭美琴於9日清晨7時20分搭機返抵國門，並在發表機場談話時說，台灣國際處境都非常困難，很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，但是始終沒有退縮，因為相信台灣跟世界公民一樣，都該有參與國際的機會，更因為有全體國人努力跟堅持，讓我們在不停止艱困跟挑戰中開創道路。

蕭美琴表示，這次有幸代表台灣，在IPAC年會台灣專題場次中，向歐洲各國朋友，國會議員、公民社會跟媒體，分享台灣民主故事，期待國際對台灣有進一步理解跟支持。

蕭美琴指出，這是一群跟台灣共享自由民主價值的國會、歐洲議會民選議員組成的跨國平台，長期他們是台灣最堅定夥伴，以具體行動支持台灣，支持台灣國際參與強調台海和平，以及區域和平重要性，在國際為台灣發聲。

▲▼副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，9日清晨搭機返底台灣，並發表機場談話。（圖／總統府提供）

蕭美琴說，她在演講中提到，台灣在動盪世界中是值得信賴的夥伴，台灣不僅是高科技製造跟民主供應鏈夥伴，更是負責任的國際成員，自由強韌的台灣，民主未來都是不可取代，她呼籲各國夥伴跟台灣深化經貿合作，強化韌性跟安全對話，支持國際參與，維護區域和平穩定。

蕭美琴表示，特別感謝這次邀請，以及各方協助讓這次順利成行，感謝歐洲議會、媒體跟公民團體在場邊熱烈交流，特別感謝林佳龍跟外交部次長吳志中率領的外交團隊，駐歐盟代表謝志偉大使，還有駐英國姚金祥大使，跟駐外館同仁，感謝非常辛苦的規劃。

最後，蕭美琴說，她分享一點感觸，台灣國際處境都非常困難，很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，但是始終沒有退縮，因為相信台灣跟世界公民一樣，都該有參與國際的機會，更因為有全體國人努力跟堅持，讓我們在不停止艱困跟挑戰中開創道路。

蕭美琴強調，台灣人熱愛善良、努力，積極為世界做出貢獻，走在正道上就會獲得國際認同跟幫助，這次有機會跟長期支持台灣成員中，分享責任，相當榮幸感動，向世界傳遞台灣人民聲音是我們的責任，讓世界看到我們的好，支持台灣是我們的使命，台灣不孤單，有越來越多支持我們的朋友，會繼續自信務實堅定步伐，向世界展現志氣、善意以及民主力量。

11/06 全台詐欺最新數據

潭子版「黑部立山」！　住戶傻眼：對面4樓廠房變摩天塔
美駭人命案！前AV女星被控斬首男友　竟嫁給死者兒子
鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢
高雄女闖診間嗆醫師缺錢　公審文曝光「騙很大」嚇到緊急刪文
快訊／喬帥大逆轉奪101冠　破費德勒紀錄

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

蕭美琴台灣副總統IPAC歐洲演說外交

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

