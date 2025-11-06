　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵11/10起取消彈性乘車　對號旅客提前1小時搭車須換票

▲▼台灣高鐵,高鐵,閘門,旅客,台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

▲11月10日起，高鐵旅客提早1小時前乘車要先換票。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不少民眾預訂高鐵座位後，因行程調整，未換票自行改搭其他車次自由座。不過根據高鐵公司統計，平均每個月有超過6萬個座位被浪費，等同每天逾2千空位無人搭也無法讓其他旅客訂票，高鐵公司11月10日祭出新措施，旅客更換行程，提前1小時以上乘車要先換票，把空位釋出讓給有需要的人。

根據高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵公司今宣布，為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，11月10日起將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定，對號座旅客如欲提前超過一小時進站乘車，要先行換票再搭車，確保自身與其他旅客權益。

事實上現行依照台灣高鐵《旅客運送契約》第17條規定，「對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效」。高鐵指出，為利旅客從容候車，目前自動驗票閘門係開放對號座旅客可於票面發車時間前1小時進站，是以需要先行換票的旅客，距離原購車次之發車時間均在1小時以上，應有充足的換票時間。

高鐵說明，早期為方便對號座旅客臨時調整行程，提供權宜措施，對號座旅客免換票即可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座。惟觀察此現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票即提前搭車的人數更多，除造成原班次座位浪費，影響整體乘車品質及其他民眾權益。

高鐵公司表示，11月10日起提早1小時以上搭車要先換票規定實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購。旅客若有個人特殊因素譬如緊急醫療需求、家人突遭變故等情況，請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

綠衫軍砍將布朗「26分鐘內狂轟35分」　賞巫師難堪6連敗

2026北市議員「藍白合」　戴錫欽：蔣萬安當然可以幫民眾黨站台

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

【馬爾濟斯消失了？】主人見牠鑽進枕頭套驚呆：以為在下面

生活熱門新聞

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

更多熱門

相關新聞

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

2025台北國際旅展（ITF）11月7日至10日登場，台灣高鐵今年參展以「創新、永續、旅客體驗」為核心打造沉浸式展區，並推出多項優惠，包括買「高鐵假期」住宿、租車最低0元起。

高鐵10月運量「735萬人次」創新高　新車2年後上線

高鐵10月運量「735萬人次」創新高　新車2年後上線

搭高鐵一看「都同1姿勢」　萬人點頭：這樣才好睡

搭高鐵一看「都同1姿勢」　萬人點頭：這樣才好睡

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

台台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

台台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

關鍵字：

高鐵提前乘車座位換票規定台灣高鐵

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面