高鐵11/10起取消彈性乘車　對號旅客提前1小時搭車須換票

▲11月10日起，高鐵旅客提早1小時前乘車要先換票。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不少民眾預訂高鐵座位後，因行程調整，未換票自行改搭其他車次自由座。不過根據高鐵公司統計，平均每個月有超過6萬個座位被浪費，等同每天逾2千空位無人搭也無法讓其他旅客訂票，高鐵公司11月10日祭出新措施，旅客更換行程，提前1小時以上乘車要先換票，把空位釋出讓給有需要的人。

根據高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。

高鐵公司今宣布，為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，11月10日起將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定，對號座旅客如欲提前超過一小時進站乘車，要先行換票再搭車，確保自身與其他旅客權益。

事實上現行依照台灣高鐵《旅客運送契約》第17條規定，「對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效」。高鐵指出，為利旅客從容候車，目前自動驗票閘門係開放對號座旅客可於票面發車時間前1小時進站，是以需要先行換票的旅客，距離原購車次之發車時間均在1小時以上，應有充足的換票時間。

高鐵說明，早期為方便對號座旅客臨時調整行程，提供權宜措施，對號座旅客免換票即可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座。惟觀察此現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票即提前搭車的人數更多，除造成原班次座位浪費，影響整體乘車品質及其他民眾權益。

高鐵公司表示，11月10日起提早1小時以上搭車要先換票規定實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購。旅客若有個人特殊因素譬如緊急醫療需求、家人突遭變故等情況，請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。