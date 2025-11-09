快訊／日本岩手外海出現「微弱海嘯」！　氣象廳：立刻遠離海邊

▲氣象廳在岩手外海觀測到微弱海嘯。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本東北地區三陸近海9日下午5時3分發生規模6.7強震，震源深度僅10公里，岩手縣及宮城縣多地感受到最大震度4的劇烈搖晃，日本氣象廳隨即在下午5時12分對岩手縣發布海嘯注意報，預估第一波海嘯將在下午5時20分抵達，同時也在距離岸邊70公里處海域觀測到微弱海嘯。

根據日本氣象廳最新通報，這起地震震央位於三陸近海（北緯39.4度、東經143.5度），地震發生後，氣象廳在下午5時12分對岩手縣發布海嘯注意報，並於5時16分發布詳細地震資訊。

根據觀測，地震規模6.7，震源深度僅10公里，岩手縣與宮城縣多個地區出現最大震度4，有明顯搖晃。

氣象廳針對岩手縣發布海嘯注意報，當局緊急呼籲在海中活動的人員立即上岸避難，並遠離海岸線。而氣象廳也在下午5時12分於距離岩手縣岸邊70公里遠的海域觀測到微弱海嘯。

根據預測資料顯示，岩手縣沿岸第一波海嘯預計在下午5時20分抵達，最大浪高估計可達1公尺，屬於需要提高警戒的等級。

除了岩手縣的海嘯注意報外，氣象廳也對北海道太平洋沿岸東、中、西部，以及青森縣太平洋沿岸、宮城縣、福島縣、茨城縣等廣大區域發布海嘯預報，預估這些地區可能出現0.2公尺以下的輕微海面變動，雖然不致造成災害，但仍需持續觀察海況變化。