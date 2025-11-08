蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

▲蕭美琴赴歐洲議會演講。（圖／翻攝林佳龍社群）



記者杜冠霖／台北報導

副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，成就罕見外交突破。美聯社、路透等各大外媒以「罕見」2字形容，中國駐歐盟使團則連用4次「嚴重」表達強烈反彈。外交部長林佳龍貼出一張合照，並寫下「任務順利完成。所有努力與喜悅盡在不言中」註解。此次蕭美琴演講消息直到最後一刻才宣布，且現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。行程保密到家，美聯社報導指出，是出於安全考量，因蕭美琴曾在出訪捷克時遭中共幹員企圖衝撞。

蕭美琴與林佳龍5日午後在國內即無公開行程，消失於公眾視野2天後，昨日無預警現身位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，以「台灣：世界在動盪變局中可信賴的夥伴」（Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。創下我國首位現任副總統踏入歐洲議會、在外國議會發表演講的紀錄。

同樣與會的立委范雲也分享，副總統蕭美琴演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭副總統離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。依她自身經驗，臺灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。

其次，也考量安全威脅。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統時，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實安全風險。范雲表示，蕭副總統演講現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎臺灣，也強調全球共同價值，包括經濟穩定、民主與全球安全。

范雲指出，儘管國際組織排除臺灣，臺灣仍持續以國際組織高標準要求自身，展現作為「良善力量」對世界秩序的貢獻。范強調，本次外交突破顯示，臺灣的盟友不僅限於美國，現場還包括歐洲、美加、拉丁美洲各國議員，以及歐洲議會和比利時高層等。作為IPAC共同主席，范雲表示能親眼見證此刻，她對蕭副總統及臺灣感到無比驕傲。