政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指蕭美琴是在歐洲議會「非正式演說」　許宇甄：民進黨政治表演秀

▲蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者蘇靖宸／台北報導

副總統蕭美琴近日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會上發表演說，創我國副元首訪問非邦交國的突破。但國民黨立委許宇甄今（9日）表示，賴政府將蕭美琴在歐洲議會的「非正式演說」包裝成重大的外交勝利，然而這既不是歐洲議會正式邀請，也不是正式身分，更沒有政策成果，若以此就要定義為外交重大成就，讓她質疑是典型的吹哨壯膽。許宇甄也批評，民進黨將外交工作變成一場場政治表演秀，不敢面對兩岸現實，不願承擔外交後果，卻要人民為其冒進付出代價。

「在民進黨執政下，台灣外交政策正呈現一種令人憂心的『務虛化』趨勢。」許宇甄9日上午表示，民進黨政府沒有正視國際現實，迴避台灣地位的客觀限制，反而急於營造國際能見度的幻覺上，照片要漂亮、影片要動人、敘事要澎湃，看起來是在做外交，實際上看不到具體成果。她指出，賴政府將蕭美琴在歐洲議會的「非正式演說」包裝成重大的外交勝利，然而這既不是歐洲議會正式邀請，也不是正式身分，更沒有政策成果，若以此就要定義為外交重大成就，難道不是典型的吹哨壯膽？

許宇甄批評，前總統蔡英文執政8年間斷交10國，這樣的成績單放在任何正常國家，外交部長早該引咎辭職，甚至可能成為政府危機，然在民進黨的世界裡，時任外交部長吳釗燮不但毫髮無傷，還一路坐上國安會秘書長，彷彿斷交是自己的外交成績之一。

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者湯興漢攝）

許宇甄也說，外交部長林佳龍也絲毫不落人後，延續前任的浮誇風格，甚至更上一層樓。從各種「亮相、觀光外交」，刻意營造成「國際突破」，比起實質進展，更像是在比誰的宣傳能力強。如今外交工作甚至上演「龍燮之爭」的荒謬戲碼，讓人民不禁懷疑，民進黨政府到底把外交當成國家任務，還是當成自家派系的舞台秀？

許宇甄表示，前總統馬英九執政期間維持兩岸穩定互動，使台灣得以重新參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO），還成功取得 164 國免簽待遇，使台灣人真正「走出去」。這些都是可量化、可驗證、國際組織正式記錄的外交成果，而不是靠社群媒體轉貼、政府剪輯影片、官員自我加冕所製造的虛幻能見度。民進黨將外交工作變成一場場政治表演秀，不敢面對兩岸現實，不願承擔外交後果，卻要人民為其冒進付出代價。

11/07 全台詐欺最新數據

鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台
捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后
美股崩盤恐迎血洗修正　專家曝「最神準指標」！預警跌幅16%
「每天喝水3000毫升」出現驚人變化！　營養師：胃口小、體重
國道雙屍掛車頭　預拌車「方向盤鎖死」又翻！在地驚：抓交替？
泥醉女上錯車！他傳訊問友「撿屍會被抓嗎」載走性侵　下場慘了
日氣象廳：鳳凰將「橫穿整個台灣」！　登台時間點曝

