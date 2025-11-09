高雄情侶口角女子泥醉墜河　男友心急垂降救援雙雙受困

記者吳世龍／高雄報導

高雄市仁武區昨（8）日傍晚發生一起墜河意外。一對情侶疑因口角爭執，邱女負氣離去後不慎醉倒墜入澄德路橋下的河道。范姓男友發現後，立即借用路人繩索垂降河道欲救人，卻導致兩人雙雙受困。警消人員獲報抵達現場，利用吊籃成功將兩人吊掛拉起，經檢傷後，邱女僅右腳扭傷，意識清楚，送醫治療。

▲消防人員利用吊籃將受困河道的2人吊掛脫困。（圖／記者吳世龍翻攝）

昨日傍晚近6時，仁武分局員警在仁武區八德東路澄德路橋執行巡邏勤務時，遇到一名范姓男子（約30歲）焦急地稱其女友墜河。員警獲報後，立即通報119消防救護人員趕往現場。

經警方初步瞭解，這名31歲的邱姓女子與男友范男疑因細故發生口角爭執。邱女一氣之下負氣步行離去，范男擔心安危，駕車沿途尋找女友行蹤。當行經澄德路橋時發現女友，但此時邱女疑似因飲酒泥醉，不慎墜入橋下的河道。范男見狀，立刻向路人借來繩索，自行垂降至河道中，試圖將受困的女友拉起，但沒成功，最終兩人雙雙受困於橋下河道，無法自行脫困。

119救護人員趕抵現場後，立即展開救援行動，利用吊籃吊掛的方式，成功將受困的范男與邱女雙雙拉起。現場經救護人員檢視，邱女意識保持清楚，但右腳有扭傷情形，隨即由119送往醫院進行進一步的檢查與治療；范男則無明顯外傷。

仁武分局警方呼籲民眾，情侶或家人間發生爭執時，應保持冷靜理性溝通，避免一時衝動或在飲酒後做出危險行為，若遇緊急狀況，應立即撥打110或119尋求專業協助，切勿貿然採取可能危及自身安全的行動。