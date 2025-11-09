喊話北市應設分公司　蔣萬安談「輝達考慮中」：市府已轉達想法

▲蔣萬安出席2025第十一屆電器盃節能公益路跑。（圖／台北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18，目前北市府與新壽尚未完成合意解約，北市長蔣萬安則強調輝達設立台北分公司。輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安日前提出「輝達不能只是用現在的新加坡或英屬維京群島的公司和市府對接簽約，我希望它在台北設立公司，而且要一定的資本額，這是我的堅持」，引發熱議。蔣萬安今（9日）受訪時表示，「我們把這樣的想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估中。」

蔣萬安日前表示，輝達不能只是用它們現在的公司來跟市府對接簽約，「希望它（輝達）在台北設子公司，而且要一定的資本，這是我的堅持」。北市地政局長王瑞雲表示，開會時，北市府都有跟輝達說明，輝達也說會研議、會回去綜合考量，對市府來說，如果輝達在台灣成立子公司，對台北市的招商投資，當然是更好。

蔣萬安今日上午參加第十一屆電器盃節能公益路跑活動，被問到輝達設立台北分公司進度為何？蔣萬安回應，「我們把這樣的想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估中，我們很希望他能決定在台北設立分公司，未來在整體營運上面，對北市也是非常正面的。」