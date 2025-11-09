鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

▲鳳凰颱風持續增強中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風鳳凰來勢洶洶，中央氣象署預報員賴欣國表示，鳳凰今天有可能變強烈颱風，也是它強度最強時；預估最快周一發海上警報、周二發陸上警報，登陸機率較高，周三晚間到周四最接近。

氣象署說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島偶有零星短暫雨；下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部、大台北地區轉為局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，鳳凰颱風今天可能變強颱，今日也是它強度最強時；預估今晚穿過呂宋島，周一進入南海，屆時先轉西北、北北西再轉北，周三晚到周四一整天最接近台灣。

賴欣國提到，最快周一發海警、周二發陸警，登陸機率較高，可能登陸中部以北。至於全台都可能納入警戒區嗎？他表示，仍得看颱風路徑怎麼走，還有變化，得持續觀察。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



氣象署預報，周一、周二受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，使雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部、大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象署提醒，周三、周四颱風及其外圍環流及東北季風影響，整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，周三颱風中心逐漸接近西半部，在中南部、花東部有陣雨，並有大雨或局部豪雨機率，北部及東北部有短暫陣雨；周四隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，中部以北、東北部及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

