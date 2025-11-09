　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲鳳凰颱風持續增強中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風鳳凰來勢洶洶，中央氣象署預報員賴欣國表示，鳳凰今天有可能變強烈颱風，也是它強度最強時；預估最快周一發海上警報、周二發陸上警報，登陸機率較高，周三晚間到周四最接近。

氣象署說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島偶有零星短暫雨；下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部、大台北地區轉為局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，鳳凰颱風今天可能變強颱，今日也是它強度最強時；預估今晚穿過呂宋島，周一進入南海，屆時先轉西北、北北西再轉北，周三晚到周四一整天最接近台灣。

賴欣國提到，最快周一發海警、周二發陸警，登陸機率較高，可能登陸中部以北。至於全台都可能納入警戒區嗎？他表示，仍得看颱風路徑怎麼走，還有變化，得持續觀察。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周一、周二受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，使雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部、大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象署提醒，周三、周四颱風及其外圍環流及東北季風影響，整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，周三颱風中心逐漸接近西半部，在中南部、花東部有陣雨，並有大雨或局部豪雨機率，北部及東北部有短暫陣雨；周四隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，中部以北、東北部及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今晚變天！　鳳凰「共伴效應」最劇時間曝
快訊／曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相
鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

今晚變天！　鳳凰「共伴效應」最劇時間曝

快訊／曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

宜蘭「百大文化基地」亮點曝光　李遠逛120年市場：眼淚掉下來

鳳凰AI預測都指向台灣　粉專曝2重點要觀察：攸關起風時間風雨大小

中國預測鳳凰恐成「西北太平洋風王」！日氣象廳預估路徑曝

2縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！　中颱鳳凰最新路徑曝光

鳳凰持續進逼！北市是否會放颱風假　市府：仍有不確定性

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

立冬首批「烏金」大豐收！彰化父子捕獲3千尾笑賺百萬　民眾搶買

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

今晚變天！　鳳凰「共伴效應」最劇時間曝

快訊／曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

宜蘭「百大文化基地」亮點曝光　李遠逛120年市場：眼淚掉下來

鳳凰AI預測都指向台灣　粉專曝2重點要觀察：攸關起風時間風雨大小

中國預測鳳凰恐成「西北太平洋風王」！日氣象廳預估路徑曝

2縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！　中颱鳳凰最新路徑曝光

鳳凰持續進逼！北市是否會放颱風假　市府：仍有不確定性

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

論文寫在田地上　大學的根本之務不是虛假的國際排名

專訪／楊謹華求學門禁嚴…被爸要求6點半回家　認：想讓姪女有個伴

1元搶爆品、天天快閃買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

陳致傑闖入擊劍世界盃8強　寫下台灣第一人紀錄

今晚變天！　鳳凰「共伴效應」最劇時間曝

快訊／曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

季線正乖離過大高檔震盪　AI實質獲利有助台股中長多表現

人夫偷錄女客性影像逼當奴隸　威脅「叫你脫褲子也得脫」慘了

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

生活熱門新聞

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

鳳凰侵台　粉專曝2重點要觀察

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救慘了

外配客戶曝年收入！律師嘆：台人沒理由了

演講被當面嗆「野史當正史」　Cheap一問傻了

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

粿王傳有裸擁照！一票分析「拍照留證」心態

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵

24年爬上9職等！資深公務員卻嘆：重來一次絕不考

更多熱門

相關新聞

鳳凰侵台　粉專曝2重點要觀察

鳳凰侵台　粉專曝2重點要觀察

鳳凰颱風預估9日將升級為強颱，通過呂宋島後北轉撲台，下周一、二因颱風外圍環流和與東北季風共伴效應發威「雨勢最大」，預計下周三晚間到下周四登陸。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「除非大翻車」否則鳳凰侵襲台灣機率極高，但仍有2點是未來幾日要特別觀察的，攸關侵襲台灣時各地起風時間與風雨大小。

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

北市是否會放颱風假？市府回應了

北市是否會放颱風假？市府回應了

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

關鍵字：

氣象氣象雲鳳凰颱風氣象署

讀者迴響

熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

遊日警示！熊出沒　3大超商啟動防護

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

TSMC鞋太狂！魏哲家亮相：明年買得到

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

政府砸50億「老宅延壽」！雙北先開跑

鳳凰侵台　粉專曝2重點要觀察

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

兒子護照「有殘膠」遭拒！12萬旅遊險泡湯

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面