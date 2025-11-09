　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／陽明山「彩虹季」11月最常見　2時段最佳觀賞地點曝

▲▼文大教授周昆炫表示，陽明山在11月最容易看到彩虹，觀賞彩虹地點，則以紗帽山觀景台最佳。（圖／周昆炫提供）

▲文大教授周昆炫表示，陽明山在11月最容易看到彩虹。圖為文大出現彩虹。（圖／周昆炫提供）

記者許敏溶／台北報導

陽明山被視為台灣追逐彩虹的最佳地點。根據文大長達7年觀測發現，平均每年10月到隔年1月會有33.7天出現彩虹，等於每3.6天就有1天，其中11月出現彩虹機率最高。最佳觀賞地點則是紗帽山觀景台，尤其中午前後可看到地平線下的彩虹，但一天中最佳觀賞時間，則以早上7到8點及下午3至4點。

文化大學上空在2017年11月30日，曾出現長達8小時58分彩虹，打破金氏世界紀錄，也讓文大成為台灣彩虹觀測的著名景點。其中文大大氣與地質科學系教授周昆炫，就是當年團隊成員。從當年至今，在7年觀察研究後，周昆炫提供「追虹」的小秘訣。

周昆炫說明，東北季風開始報到，陽明山就進入觀賞彩虹的最佳時刻，根據過去7年觀測資料，每年10月到隔年1月，平均有33.7天出現彩虹，等於每3.6天就有1天會出現彩虹，其中又以11月的10.4天最多，其次為12月的9.6天。

▲▼文大教授周昆炫表示，陽明山在11月最容易看到彩虹，觀賞彩虹地點，則以紗帽山觀景台最佳。（圖／周昆炫提供）

▲周昆炫表示，紗帽山觀景台是陽明山上最佳觀賞景點。（圖／周昆炫提供）

▲▼文大教授周昆炫表示，陽明山在11月最容易看到彩虹，觀賞彩虹地點，則以紗帽山觀景台最佳。（圖／周昆炫提供）

至於可觀賞彩虹地點，周昆炫表示，陽明山前山公園、陽明公園、龍鳳谷、中正山都可以，但紗帽山觀景台則是最佳選擇，尤其在中午12時前後，可在紗帽山觀景台的北側山谷，看到地平線以下的彩虹；而且紗帽山在陽明山的西南側，在東北季風比較弱的時候，民眾比較容易爬上去，且較不易下雨，包括中正山也是不錯的制高觀察地點。

至於哪些時間比較容易看到彩虹，周昆炫表示，通常以早上7到8點及下午3至4點最佳，因為這時候太陽仰角低，彩虹成像角度高容易觀察，而在中午前後，則是紗帽山以其獨特位置而可以觀賞的時間。

▲▼文大教授周昆炫表示，陽明山在11月最容易看到彩虹，觀賞彩虹地點，則以紗帽山觀景台最佳。（圖／周昆炫提供）

▲周昆炫表示，紗帽山觀景台是觀賞彩虹最佳景點。（圖／周昆炫提供）

此外，周昆炫也透露，由於紗帽山的特殊地理位置，陽管處規劃在紗帽山頂新設一個氣象站，除提供溫度、溼度、風速等資料作為山區天氣分析使用，之後學校也會進行陽明山雲霧觀測，因為陽明山從秋天開始到隔年春天，很容易出現大屯雲海。

若是民眾無法親自到陽明山，周昆炫表示，在學校經費補助下，從今年10月底起，大屯山區的監測影像已經上線直播，範圍涵蓋向天山、面天山、大屯山、七星山、小觀音山、紗帽山等地，可以讓無法親自到陽明山的民眾上線觀賞，同時也提供讓有意上山的民眾參考，而這個即時影像有時也會有意外驚喜，包括可看到興建中的淡江大橋，以及日前上演的今年最大滿月。

▲▼文大教授周昆炫表示，陽明山在11月最容易看到彩虹，觀賞彩虹地點，則以紗帽山觀景台最佳。（圖／周昆炫提供）

▲周昆炫表示，陽明山在11月最容易看到彩虹。（圖／周昆炫提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【快閃22小時】黃仁勳搭私人飛機離台

