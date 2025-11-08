　
社會 社會焦點 保障人權

康橋單車環島重傷！彰基搶救奇蹟康復　家屬學校合捐救護車

▲康橋學校受傷顏姓同學與家長及校長返回彰基捐贈。（圖／彰基提供）

▲康橋學校受傷顏姓同學與家長及校長捐贈50萬元感謝彰基。（圖／彰基提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一場車禍意外，見證了生命的韌性與台灣醫療的溫暖！今年4月，康橋國際學校一名顏姓高一學生在單車環島途中，於彰化埤頭鄉遭逆向轎車撞成重傷，經彰基醫療團隊徹夜搶救，終於奇蹟般康復。今天（8日）他重返醫院，與父親、校方共同捐贈50萬元，總院長陳穆寬當場加碼150萬元，合計200萬元將用來為二基添購頂級幼兒救護車，守護偏鄉兒童生命。

▲康橋學校受傷顏姓同學與家長及校長返回彰基捐贈。（圖／彰基提供）

回憶事發當天，康橋國際學校秀岡校區正在舉行單車環島成年禮，顏同學與同學們行經彰化縣埤頭鄉時，突然遭遇逆向轎車衝撞，當場重傷倒地。彰基醫療體系立即啟動「重大創傷綠色通道」，在最短時間內將顏同學從二林基督教醫院轉送至彰基總院，醫療團隊徹夜未眠全力搶救，終於讓他的傷勢趨於穩定，後續更順利康復出院，連醫護人員都直呼「奇蹟」！

▲康橋學校受傷顏姓同學與家長及校長返回彰基捐贈。（圖／彰基提供）

▲康橋學校受傷顏姓同學與家長及校長捐贈50萬元給彰基。（圖／彰基提供）

今天上午，顏同學在父親與温宥基校長的陪同下，帶著50萬元捐款重返彰基。顏同學真誠地說：「感謝彰基在我最危急的時刻迅速搶救，提供最完善的醫療資源，讓我能夠平安走到今天。」他相信未來還會有更多美好的事情發生，也感謝所有在他生命中付出的人，「因為有大家，我才能重新擁抱希望與笑容」。

從生死邊緣被救回的顏爸爸感性的說「半年前我從台北南下，懷著焦急與不安；今天我帶著滿心的感恩與喜悅而來。」這場感恩捐贈儀式，不僅見證了一個年輕生命的奇蹟康復，更展現了從受助到助人的美好循環，為社會注入滿滿正能量。

▲康橋學校受傷顏姓同學與家長及校長返回彰基捐贈。（圖／彰基提供）

▲康橋學校受傷顏姓同學與家人。（圖／彰基提供）

康橋國際學校秀岡校區校長温宥基感動地表示，顏同學在車禍重傷後展現驚人的生命韌性與樂觀態度，充分體現了教育中「堅持與希望」的精神。「許多人走進醫院時帶著焦慮與痛苦，而今天我們帶著感恩與喜悅而來。」

聽到他們的感恩發言，彰基總院長陳穆寬深受感動，當場宣布加碼150萬元，讓總捐款金額達到200萬元。陳穆寬表示，這筆款項將專門用來為二林基督教醫院添購頂級偏鄉幼兒救護車，讓這份愛心能夠繼續守護偏鄉兒童的健康。

▲康橋學校受傷顏姓同學與家長及校長返回彰基捐贈。（圖／彰基提供）

陳穆寬強調，彰基建置完善的「綠色通道」機制，確保體系內各分院的重大創傷病患都能在最短時間內獲得完整且即時的醫療救援。顏同學的康復案例，正是這個機制成功運作的最佳證明，也展現了台灣醫療團隊的專業與醫療使命的真諦。

康橋環島奇蹟彰基捐贈救護車

