政治 政治焦點 國會直播 專題報導

視察桃機邊境檢疫措施　卓榮泰：「零信任、零容忍」守護台灣淨土

▲▼行政院長卓榮泰今（8日）視察「非洲豬瘟邊境檢疫措施」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今（8日）視察「非洲豬瘟邊境檢疫措施」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（8日）赴桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施。他表示，自2018年中國通報亞洲首例非洲豬瘟病例以來，中央、地方合力將非洲豬瘟阻絕於境外。而過去半個多月以來，也在中央及地方通力合作下，成功將疫情管控於台中單一案例場，未進一步擴大，這是天佑台灣，未來不容許有任何人為疏忽或環節疏漏，邊境查驗同仁要採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，層層防護共同守護台灣這塊淨土。

卓榮泰今在交通部長陳世凱、桃園國際機場公司董事長楊偉甫陪同下，首先視察桃園機場北登機廊廳工程概況。第三航廈建設分為3階段，北登機廊廳預計2025年底前啟用，主體航廈與南登機廊廳預計2027年底前陸續完工及營運測試，屆時將是桃園機場走過將近50年、在第二航廈啟用後，終於要再有新航廈。

隨後，卓榮泰前往第一航廈視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，針對未來檢疫，他也提出4大要求：第一，X光機檢驗設備務必運作正常；第二，加強補充所有查驗人力至充足；第三，讓檢疫犬安全上場檢疫；第四，務必讓所有違規物件無處可藏。

卓榮泰說，明年度中央政府總預算已將「擴大內需」中的「加強觀光」納入重要施政目標，政府會積極推動觀光產業，未來人流及物流往來勢必更加頻繁，因此針對來自非洲豬瘟高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，X光機檢驗比例務必維持100%，同時人工開箱查驗比例也應提高至少20%。

卓榮泰也請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，徹底防護國家安全，並呼籲所有國人及外國入境旅客禁止攜帶任何肉品、植物種子等違規物品入境，切勿因個人疏忽，耗費龐大社會成本。

鑑於7日凌晨零時起已恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易，全台肉品市場拍賣價每公斤約103元，較預期穩定，卓榮泰也希望繼續維持豬肉供應穩定及豬價平穩，以保障豬農及消費者權益。

卓榮泰指出，農業部已提出「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」報告，針對豬農、養豬場、肉品市場、毛豬承銷人、傳統肉攤及屠宰場等對象，提供包含禁用廚餘期間之飼料差額、廚餘清運油資、4種專案農貸之週轉金利息補助等，10項補助方案已上路實施。

卓榮泰強調，非洲豬瘟為動物性傳染疾病，不會傳染人類，並且在經過多日清零檢驗後，目前台灣豬肉已完全沒有問題，期盼國人多消費豬肉，幫助台灣豬農，讓豬肉市場儘速恢復穩定。

另外，針對可能在下週一影響台灣的鳳凰颱風，卓榮泰表示，中央災害應變中心維持一貫運作機制，透過中央各部會長期橫向協作，以及與地方政府合作默契，一定會提早整備及呼籲相關防災措施，一個命令、動作、標準及時程都會馬上做到，相信台灣此次也能順利通過颱風帶來的考驗，讓國人安居樂業。

11/06 全台詐欺最新數據

ET快訊
鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」
快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中
外配庭上曝年收入！　律師也嚇到：台人沒理由了
樂天女孩中空被拍！　衣太低胸「超兇上圍包不住」
鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　2天雨最猛
24年爬上9職等！資深公務員卻搖頭：重來一次絕不考公職

