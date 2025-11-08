停砍公教年金　前教長曝「難回到舊制」：要考量基金3面向

▲針對停砍公教年金法案，吳清基（左）、潘文忠（右）看法不一。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨提出停砍公教年金法案，引發正反意見，兩位前教育部長看法也不一。前教長吳清基認為，年改權益給予適度維護，可鼓勵退休與現職軍公教人員，盼外界不要過於強調世代對立。曾參與過年改的前教長潘文忠指出，根據政府精算，要回到年改前非常困難，這牽涉到基金永續與世代問題，建議擴充更多基金來源，包括基金的投資操作。

被譽為「台灣現代教育行政學之父」的黃昆輝教授，今（8日）上午台灣師範大學舉行《桃李滿門 澤被社稷》新書發表暨九十嵩壽祝壽會。現場政、學界嘉賓雲集，包括立法院前院長王金平、前教育部長吳清基、潘文忠以及雲林縣長張麗善等二百餘人出席，氣氛溫馨隆重。

吳清基在序文中指出，黃昆輝不僅是教育家，更是制度改革家，他的改革以信任為起點，以激勵為核心，重建教育行政的人本精神。黃昆輝則在致詞時表示，「教育行政的核心，不是權力，而是信任；不是控制，而是激勵。」回顧自己推動《教師法》初衷，當年是希望建立一個保護教師專業的制度，如今看到教育現場壓力重重，更希望體制能回到對老師「信任與尊重」的初衷。

▲黃昆輝今（左二）舉行新書發表暨九十嵩壽祝壽會，包括前立法院長王金平（右一）等人都到場祝賀。（圖／記者許敏溶攝）

對於國民黨立委等人提出停砍公教年金法案，引發朝野立委對立。吳清基表示，軍公教人員長年為國家社會奉獻，退休後若年改權益給予適度維護，這對他們是很大鼓勵，也讓現職軍公教人員對未來有所期待，政府雖有財政上考慮，但應該可以拿捏找到平衡點，相信對國家財政不至於造成太大困難，也可激勵軍公教人員士氣，畢竟這些人都是國家菁英，為社會國家服務值得肯定。

至於外界認為反年改可能造成世代對立，吳清基指出，不要過於強調世代對立，因為軍公教人員退休後所得，也是用來照顧家庭與年輕人，年輕人未來也會年紀大、退休，也會需要國家保障，社會不要太有階級或對立現象，應該強調和諧、大家共生、共榮、共存。

不過，曾參與年改會議的潘文忠則認為，年金改革確實是大家共同討論結果，包括銓敘部等相關單位都精算過，面對年金退輔基金費用可能不足問題，所以要回到年改前是非常困難，也很擔心暫停年改，而面對大家體恤退休人員面臨物價波動等問題，這確實讓年改面臨兩難問題。

不過，潘文忠認為，最近立法院積極討論年改，因為這關係到現在職的公教同仁，以及未來退休後要面臨問題，希望透過更適切討論，兼顧年金永續，包括擴充基金更多來源，除政府預算補助外，還包括基金的投資操作等面向，這都是要兼顧與考量。