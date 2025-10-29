買到超便宜機票！他愣「真的有人不托運？」　過來人曝原因

▲不少人獨旅沒托運行李。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

不少人看到千元機票心動想買，卻發現不含行李托運！一名網友疑惑「出國都不托運行李嗎？」底下網友熱議「亞洲旅程只背10公斤就夠」，強調可省錢又免排隊，回程才加購托運最划算；也有人笑說「去程不買、回程買20公斤」最聰明。

一名網友在Threads發問，常看到很多人會分享便宜機票，但票價並不包含行李托運，因此令他感到十分疑惑，「真的很多人出國沒帶托運行李嗎？」

底下網友熱議，「基本上亞洲都可以不託運，我連去義大利也只背了10至15公斤而已」、「1.男生比較不需要太多瓶瓶罐罐；2.夏天衣物帶比較少；3.不拍照或用手機拍；4.無購物行程」、「我是女生，新加坡5天4夜只一個後背包加斜背包，其實這樣行李已經算多的了」、「常常獨旅一個禮拜起跳，都只帶手提行李，放輕便換洗衣物、電動牙刷、保養品」、「我是女生去香港三天，一個後背包解決」、「不托運就不用去櫃檯報到，入境直接電子登機證省超多時間」。

不少人直呼，「我通常去不買，回程買20kg」、「加買托運其實不貴，怎樣都比傳統航空機票內含行李便宜」、「回程再買托運行李就好啊，又不是出國表演」、「我獨旅去程都不會買托運，回程才會買，我的策略是帶登機箱跟一個有滾輪的旅行袋（容量差不多是24寸行李箱的大小）」、「大部分只買回程託運，去程後背包or登機箱」。

過去也有女網友討論，喜歡出國爆買的她，怕只帶登機箱不夠裝，其他網友則熱心分享實用神物，「買可以折疊的行李袋」、「布登機箱（空箱約1公斤多）真的超能裝」、「我是買迪卡儂摺疊的運動包，55公升長方形有背帶，短提帶還能掛行李箱上」。