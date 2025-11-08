　
伊朗被控密謀暗殺「以色列駐墨大使」！陰謀提前曝光　秒遭破獲

▲▼ 伊朗國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗被指控企圖暗殺以色列駐墨西哥大使。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國與以色列聯合指控，伊朗革命衛隊精銳部隊「聖城軍」企圖在墨西哥境內暗殺以色列駐墨大使克蘭茲-奈格（Einat Kranz-Neiger），所幸墨西哥當局及時阻止這起陰謀。美方官員透露，這項暗殺計畫於2024年底啟動，並在2025年初被成功瓦解。

根據《衛報》報導，以色列外交部發表聲明表示，「我們感謝墨西哥安全與執法部門，成功阻擋了由伊朗指揮的恐怖主義網絡，該組織意圖攻擊我國駐墨西哥大使。」

美國匿名官員進一步指出，這起陰謀涉及從伊朗駐委內瑞拉大使館招募特工，而委國總統馬杜洛則與德黑蘭當局維持戰術聯盟關係。該名美方官員強調，「陰謀已被控制，目前不構成威脅。這只是伊朗長期以來在全球範圍以致命手段打擊外交官、記者、異議人士及任何反對者的最新案例，這應該讓每個有伊朗勢力存在的國家深感憂慮。」

美方並未提供詳細證據或說明具體阻止方式。而伊朗駐聯合國代表團拒絕回應此事，墨西哥方面也暫未發表評論。

這起暗殺陰謀的時間點相當敏感，發生在以色列於2024年4月1日空襲伊朗駐敘利亞大馬士革領事館建築群之後，當時敘利亞是伊朗的親密盟友，而這次攻擊也造成多名伊朗革命衛隊高階軍官死亡。此舉引發伊朗強烈報復誓言，隨後以飛彈和無人機反擊以色列。

一年後，以色列對伊朗展開更大規模轟炸行動，造成超過1000人死亡。以色列主要盟友美國也加入轟炸行列，鎖定伊朗備受爭議的核設施關鍵據點。而伊朗政府一直是哈瑪斯的重要支持者，因此以色列隨即對加薩展開無情反擊，不僅讓加薩大部分地區淪為廢墟，更將軍事攻勢擴及整個區域，打擊伊朗、敘利亞、黎巴嫩、卡達和葉門。

以色列情報單位長期指控聖城軍在海外策劃針對以色列和猶太目標的攻擊。澳洲最近就因認定伊朗涉入墨爾本猶太會堂和雪梨猶太餐廳縱火案，而驅逐了伊朗大使。

拉丁美洲並非首次成為中東暴力事件的延燒地。1994年布宜諾斯艾利斯猶太中心爆炸案造成85人死亡，阿根廷和以色列均指控這是黎巴嫩真主黨受伊朗指使所為。

值得注意的是，儘管1979年伊斯蘭革命後的伊朗政府對以色列充滿敵意，伊朗境內仍居住著歷史悠久的猶太社群。墨西哥同樣擁有龐大猶太人口，自以色列建國初期便予以外交承認。

相較於其他拉美左翼政府，向來主張國際事務不干預原則的墨西哥，在加薩戰爭議題上採取較為謹慎立場，雖支持調查以色列戰爭罪行指控，但仍維持雙邊外交關係。

 
